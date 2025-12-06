Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

ΚΟΥΦΩΛΙΑΣ ΔΗΚΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΑΣ –ΠΥΡΓΟΥ 26

2610 525104