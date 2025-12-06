Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

 Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 7   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2025 θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

 ΚΟΥΦΩΛΙΑΣ ΔΗΚΗΤΡΙΟΣ

 Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΑΣ –ΠΥΡΓΟΥ 26

2610 525104

#tags Βουλκανιζατέρ

