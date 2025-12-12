«Olympian Land»: "Η σύγχρονη πρωτοβουλία προβολής της Δυτικής Ελλάδας" – Πιλοτική έναρξη από την Αχαΐα

"Τη σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την τουριστική προώθηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, κατά τη διάρκεια της 52ης τακτικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Και συνεχίζει: "Η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του “Olympian Land” και στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής ταυτότητας για την περιοχή.

Η πρωτοβουλία αξιοποιεί το στρατηγικό πλεονέκτημα της περιοχής – την απουσία τουριστικού κορεσμού – προσελκύοντας επισκέπτες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου και αμβλύνοντας την εποχικότητα.

Κεντρικός πυλώνας της νέας στρατηγικής αποτελεί η ψηφιακή πύλη OlympianLand.gr, η οποία εμπλουτίζεται με νέες ενότητες και σύγχρονο περιεχόμενο. Η δράση ξεκινά πιλοτικά από την Π.Ε. Αχαΐας, εστιάζοντας στη φιλοξενία μεγάλων γεγονότων.

Ο σχεδιασμός εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες περιεχομένου, αφενός στην οργανωμένη προβολή μεγάλων διοργανώσεων που αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών και ενισχύουν την οικονομική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Πατρινό Καρναβάλι , Οινοξένεια (Αιγιάλεια), Πάρκο των Χριστουγέννων (Αίγιο), Helmos Mountain Festival (Χελμός), Φεστιβάλ Πάτρας, Welcome to UP Fest (Πανεπιστήμιο Πατρών) ), αφετέρου στη δημιουργία χαρτογραφημένων εμπειριών με χρηστικές πληροφορίες για τον επισκέπτη.

Οι διαδρομές στην Αχαΐα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Θρησκευτικός – Προσκυνηματικός Τουρισμός: «Στα Βήματα της Πίστης» (Άγιος Ανδρέας, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο κ.α.)



Οινοτουρισμός – Γαστρονομία: Διαδρομές στους αμπελώνες της Αιγιάλειας και της Πάτρας, καθώς και γαστρονομικός χάρτης τοπικών προϊόντων (από τη Μαυροδάφνη έως την πέστροφα)



Δρόμοι των Μουσείων & Πολιτισμός: Διαδρομές που συνδέουν αρχαιολογικούς χώρους (όπως η Αρχαία Ελίκη και το Τείχος Δυμαίων) με σύγχρονα μουσεία και χώρους μνήμης (Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος)



Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως στόχος είναι η επέκταση του προγράμματος το 2026 στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία. Ειδικότερα, για την Αιτωλοακαρνανία, η στρατηγική συνδέεται με την ιστορική επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, τοποθετώντας τη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Παράλληλα προβάλει τις αλυκές, τη λιμνοθάλασσα, το φυσικό πλούτο, τον θαλάσσιο τουρισμό Μύτικα – Πάλαιρου, Αλυζίας , Αμβρακικού και έναν πολιτισμό που παραμένει ζωντανός, με το μοναδικό μωσαϊκό εμπειριών της περιοχής.

Σε ό,τι αφορά την Ηλεία, έμφαση θα δοθεί στην «Γη των Συμβόλων», με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, τον Επικούριο Απόλλωνα, τον θρησκευτικό και παράκτιο τουρισμό.

«Χτίζουμε μια ενιαία αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα. Με μετρήσιμα βήματα, διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό, προχωράμε σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας. Για μια Δυτική Ελλάδα που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις δημιουργεί» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σακελλαρόπουλος".