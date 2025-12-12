Πάτρα: Κλειστές και οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις την Παρασκευή

Κλειστές θα είναι οι Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις την Τετάρτη 16 Δεκέμβρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου "λόγω της απόφασης των Δήμων να βάλουν 24ωρο λουκέτο διαμαρτυρόμενοι για την ψήφιση στη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, που στερεί από τους Δήμους θεσμοθετημένους πόρους δίνοντάς τους «ψίχουλα».

Συγκεκριμένα θα είναι κλειστές οι εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, το Αθλητικό Κέντρο στο Λαδόπουλο, τα δημοτικά κλειστά γήπεδα Αλεξιώτισσας και Ροϊτίκων και όλα δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου".