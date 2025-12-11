Back to Top
Χανιά: 12 μαθητές παρουσίασαν δύσπνοια κατά τη διάρκεια εκδρομής

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις 6:30 το απόγευμα

Την Πέμπτη (11.12.2025), 12 μαθητές από σχολείο της Αθήνας διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου με συμπτώματα δύσπνοιας, κατά τη διάρκεια εκδρομής τους στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, αρκετοί μαθητές παρουσίασαν δύσπνοια το μεσημέρι της ίδιας μέρας ενώ βρίσκονταν στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Δώδεκα από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις 6:30 το απόγευμα.

