Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» - Γεμάτο το θέατρο Παλλάς, ποιοι δίνουν το «παρών» - LIVE

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» του στο «Θέατρο Παλλάς», εγκαινιάζοντας έναν κύκλο εκδηλώσεων που θα συνεχιστεί σε μεγάλες πόλεις της χώρας μέχρι τις αρχές του 2026.

Το βιβλίο του γνωρίζει ήδη εντυπωσιακή επιτυχία, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν κάθε προσδοκία τόσο του ίδιου όσο και των συνεργατών του και του εκδοτικού οίκου.

Ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται για πρώτη φορά στο κοινό, σε μια εκδήλωση που αποτελεί το πρώτο σημαντικό τεστ της πολιτικής του επιστροφής. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τα επόμενα βήματά του: αν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα ή αν θα επιδιώξει τη συγκρότηση ευρύτερου συνασπισμού κομμάτων με τον ίδιο επικεφαλής, με στόχο να αποτελέσει το βασικό αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα της «Ιθάκης» συζητούν οι Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Αντώνης Λιάκος, ιστορικός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ευγενία Φωτονιάτα, συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και διδάκτωρ Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, καθώς και ο Γιώργος Χουλιαράκης, διδάκτωρ οικονομολόγος και αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών την περίοδο 2015–2019.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης κάνουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.