Ηλεία: Αγρότες έριξαν γάλα στον δρόμο και έκαψαν σανό

Επί ποδός και αγρότες στην Ηλεία. Λίγο νωρίτερα, αγρότες με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν την έξοδο της Εθνικής Οδού Πατρών–Πύργου, στο σημείο του κόμβου Πύργου.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν γάλα στον δρόμο και έκαψαν μια μεγάλη “μπάλα” σανό.

Νωρίτερα οι αγρότες της Ηλείας είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο.

Κτηνοτρόφοι από τη βόρεια Ηλεία, ξεκίνησαν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προκειμένου να συμμετάσχουν στην κεντρική συγκέντρωση, σύμφωνα με το ertnews

Τα κύρια αιτήματά των αγροτών σχετίζονται με την καταβολή αποζημιώσεων για την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό στην κτηνοτροφία, την πληρωμή των κοινοτικών επιδοτήσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, κλπ.