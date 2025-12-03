Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο- Απολογείται αύριο

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι έλαβε ο 29χρονος κατηγορούμενος για το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, με έναν 24χρονο νεκρό και τρεις τραυματίες.

Το αίτημα για νέα προθεσμία υποβλήθηκε ώστε η υπεράσπιση του 29χρονου να λάβει γνώση επί νέων στοιχείων που εισήλθαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περασμένο Σάββατο, ο κατηγορούμενος έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κοκαΐνης και κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στην Λεωφόρο Αρτέμιδος, προκάλεσε το τροχαίο. Ο 29χρονος κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση, πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, πιθανότατα για να αποφύγει όχημα που βγήκε στον κεντρικό δρόμο από στενό.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το επίσης σταθμευμένο όχημά τους. Αποτέλεσμα ήταν να βρει ακαριαίο θάνατο ο 24χρονος, ο οποίος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο. Τραυματίστηκαν επίσης η μητέρα, η αδελφή αλλά και η σύντροφος του 24χρονου, η οποία νοσηλεύεται στην ΜΕΘ, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Ο 24χρονος είχε φθάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο που ζούσε, για να παραστεί στην ορκωμοσία της 21 ετών φίλης του.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο συνήγορος ανέφερε πως ο εντολέας του εκφράζει ειλικρινή συγνώμη και τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.