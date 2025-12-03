Λούτσα: Θετικός στην κοκαΐνη ο 29χρονος οδηγός που θέρισε τον 24χρονο

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ βρέθηκε θετικός και στην κοκαΐνη.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέρμιδας όταν ο νεαρός – κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα – έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε μέλη μιας οικογένειας που είχαν μόλις παρκάρει και αποβιβάζονταν από το δικό τους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, σκοτώθηκε επί τόπου ένας 24χρονος και τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή του και η σύντροφός του, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Ο 24χρονος ήταν δισέγγονος του Λεωνίδα Κεστεκίδη, της γνωστής αλυσίδας Leonidas, και εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο. Στην Ελλάδα είχε έρθει για να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του, αλλά δεν πρόλαβε…