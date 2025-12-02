Δυστύχημα στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο 29χρονος- Τι έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις

Απολογείται την Τετάρτη ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, με θύμα έναν 24χρονο και τρεις ακόμη τραυματίες. Ο νεαρός άνδρας παραμένει υπό κράτηση έως την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Ο πρώτες χημικές αναλύσεις από τις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου έδειξαν κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με το MEGA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63ml/λίτρο, πάνω δηλαδή από το επιτρεπτό όριο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο 29χρονος, οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε τον 24χρονο και τρία μέλη της οικογένειάς του. Τα θύματα είχαν μόλις βγει από το αυτοκίνητό τους.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο οδηγός φαίνεται να βγαίνει από το όχημά του απαθής, την ώρα που στο σημείο επικρατεί πανικός. Πλησιάζει τους διασώστες και φέρεται να τους λέει πως «πονάει το αυτί του».

Ο 24χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδερφή και η σύντροφός του. Η τελευταία νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή, με τις αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές του τραγικού τροχαίου στη Λούτσα.