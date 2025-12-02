Καιρός: «Χωρίς ακραία φαινόμενα η Πάτρα»- Η εκτίμηση του Ν. Σερέτη

Από την Τετάρτη αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού στη χώρα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στον κόλπο της Σύρτης -βόρεια της Λιβύης- θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας έως και το Σαββατοκύριακο.

«Η κακοκαιρία αυτή αναμένεται να επικεντρωθεί σε περιοχές της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Η Δυτική Ελλάδα αναμένεται να δεχθεί πιο λίγα φαινόμενα και αρκετά λιγότερα σε σύγκριση με τις περασμένες κακοκαιρίες. Τα περισσότερα φαινόμενα όσον αφορά τα δυτικά αναμένονται στα Επτάνησα και στην περιοχή της δυτικής- νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (κυρίως στον ν. Μεσσηνίας και στην νότια Ηλεία). Στα υπόλοιπα δυτικά οι βροχοπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν αναμένονται ακραίες και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος μας, την πόλη της Πάτρας» αναφέρει στο thebest.gr ο γεωλόγος- προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

«Λίγη προσοχή απαιτείται στους ανέμους: το ανατολικό ρεύμα την Πέμπτη φαίνεται να ενισχύεται, φτάνοντας πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ σε Ρίο, Κορινθιακό και Πατραϊκό. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες στους 17–18°C και τις ελάχιστες γύρω στους 10°C, χωρίς τάσεις αξιόλογης μεταβολής» προσθέτει.

Ειδικότερα για την Πάτρα αλλά και την Αχαΐα

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται το διήμερο Πέμπτης-Παρασκευής, ενώ την Τετάρτη και το Σάββατο ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κατά περιόδους. Την Κυριακή οι συνθήκες αναμένονται πλήρως βελτιωμένες όσον αφορά τα φαινόμενα.

*Οι βροχοπτώσεις δεν αναμένονται σε καμία περίπτωση ακραίες στην περιοχή, ενώ τα μεγαλύτερη ύψη βροχής αναμένονται στο ανατολικό και νότιο τμήμα του νομού.

*Στην πόλη της Πάτρας ενδέχεται μέσα σε όλη την διάρκεια της επερχόμενης κακοκαιρίας να πέσουν περίπου 25-35 χιλιοστά βροχής (τα πιο πολλά την Παρασκευή).

*Λίγη παραπάνω προσοχή στο ανατολικό ρεύμα το οποίο κατά την διάρκεια της Πέμπτης φαίνεται να φθάνει στο Ρίο και γενικότερα σε Κορινθιακό & Πατραϊκό κόλπο τα 7bf πρόσκαιρα και για λίγες ώρες.

*Ο υδράργυρος φαίνεται ως προς τις μέγιστες τιμές του να βρίσκεται στην περιοχή των 17-18°C, ενώ ως προς τις ελάχιστες κοντά στους 10°C, χωρίς καμία διάθεση αξιόλογης μεταβολής σε βάθος χρόνου.

Πώς θα κυλήσει ο Δεκέμβρης

«Τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία συντείνουν σε έναν Δεκέμβριο ο οποίος για την Δυτική Ελλάδα στην εξέλιξή του αναμένεται λιγότερο βροχερός από τον προκάτοχό του σαφώς, αλλά και λιγότερο από τον Μ.Ο. του ευρύτερα στην Δυτική Ελλάδα. Οι κακοκαιρίες δείχνουν να επικεντρώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα με ποιοτικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που θα διαθέτει η επερχόμενη. Ο υδράργυρος φαίνεται να παραμένει πλησίον των κλιματικών για την εποχή επιπέδων στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας μας (πιθανόν και ελαφρώς πιο πάνω από αυτά), με την πιθανότητα για κάποια ψυχρή εισβολή να παραμένει ουτοπική την δεδομένη χρονική στιγμή» επισημαίνει ο κ. Σερέτης.

Ο βροχερός Νοέμβριος

«Ο φετινός Νοέμβριος ήταν ένας άκρως φυσιολογικός μήνας θυμίζοντάς μας τι σημαίνει φθινόπωρο. Το ύψος βροχής που έπεσε υπερκάλυψε τον κλιματικό Μ.Ο. στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, με την Ήπειρο μάλιστα να καταγράφει μέσα σε λίγες ημέρες τιμές που αντιστοιχούν στο μέσο ετήσιο ύψος βροχής της Πάτρας (~700mm). Ο υδράργυρος βρέθηκε κατά Μ.Ο. κοντά στα κλιματικά ή και λίγο πάνω από αυτά επίπεδα.

Επί παραδείγματι, στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, το μηνιαίο ύψος βροχής κατά Μ.Ο. ανήλθε στα 150-160mm με την μέση τιμή να βρίσκεται περί τα ~130mm, ενώ η θερμοκρασία βρέθηκε 0-0,5°C πάνω από τους κλιματικούς Μ.Ο. της».