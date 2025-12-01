Back to Top
Πάτρα: Αστυνομική επιχείρηση με σύλληψη 45χρονου για διακίνηση ναρκωτικών

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πατρών για περαιτέρω διαδικασίες

Ένας 45χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Πατρών κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 225 γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης σε μορφή βράχου, περίπου 17 γραμμάρια καφέ σκόνης, 27 γραμμάρια χασίς, καθώς και δεκάδες χαρτάκια εμποτισμένα με ουσίες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πατρών για περαιτέρω διαδικασίες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Ναρκωτικά Αστυνομία

