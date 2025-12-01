Χονγκ Κονγκ: Τους 151 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα κατοικιών

Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα (1/12) ότι έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 13 ανθρώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών, ενώ αναθεώρησαν προς τα πάνω τον αριθμό των νεκρών, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 151.

Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε την Τετάρτη σε επτά από τα οκτώ κτήρια 31 ορόφων του συγκροτήματος Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, στην πλέον πολύνεκρη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην πόλη εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια.

«Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) σε 151. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να αυξηθεί», δήλωσε ο Τσανγκ Σουκ-γιν αξιωματούχος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες, εντοπίζοντας νεκρούς που είχαν παγιδευτεί σε σκαλωσιές, σκάλες και οροφές, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τις έρευνες σε τέσσερα από τα επτά πολυώροφα κτήρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, ενώ 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Κάποια από τα πτώματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη οπότε ίσως να μην καταφέρουμε να εντοπίσουμε όλους τους αγνοούμενους», σχολίασε στέλεχος της αστυνομίας.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στους πύργους που βρίσκονταν σε διαδικασία ανακαίνισης, εξακολουθούν να ερευνώνται. Οι Αρχές επεσήμαναν σήμερα ότι εξέτασαν δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τέσσερις από τους επτά πύργους δεν πληρούσαν τα πρότυπα για επιβράδυνση της φωτιάς.

«Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από 20 διαφορετικές τοποθεσίες στο συγκρότημα Wang Fuk Court τις τελευταίες δύο ημέρες. Μεταξύ αυτών των δειγμάτων, κάποια (…) δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυραντίστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Έρικ Τσαν.

Μάλιστα όπως επεσήμανε το πράσινο πλέγμα γύρω από τις σκαλωσιές από μπαμπού δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα πυροπροστασίας. Οι εργολάβοι που εργάζονταν στην ανακαίνιση χρησιμοποίησαν αυτά τα υποβαθμισμένα υλικά κρύβοντάς τα αποτελεσματικά από τους επιθεωρητές, ανέφερε ακόμα ο Τσαν.