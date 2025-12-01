Χονγκ Κονγκ: Τους 151 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα κατοικιών

Σε 13 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές
Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα (1/12) ότι έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 13 ανθρώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών, ενώ αναθεώρησαν προς τα πάνω τον αριθμό των νεκρών, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 151.
Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε την Τετάρτη σε επτά από τα οκτώ κτήρια 31 ορόφων του συγκροτήματος Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, στην πλέον πολύνεκρη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην πόλη εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια.
«Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) σε 151. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να αυξηθεί», δήλωσε ο Τσανγκ Σουκ-γιν αξιωματούχος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.
Οι Αρχές συνεχίζουν να διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες, εντοπίζοντας νεκρούς που είχαν παγιδευτεί σε σκαλωσιές, σκάλες και οροφές, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τις έρευνες σε τέσσερα από τα επτά πολυώροφα κτήρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, ενώ 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
«Κάποια από τα πτώματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη οπότε ίσως να μην καταφέρουμε να εντοπίσουμε όλους τους αγνοούμενους», σχολίασε στέλεχος της αστυνομίας.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας
Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στους πύργους που βρίσκονταν σε διαδικασία ανακαίνισης, εξακολουθούν να ερευνώνται. Οι Αρχές επεσήμαναν σήμερα ότι εξέτασαν δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τέσσερις από τους επτά πύργους δεν πληρούσαν τα πρότυπα για επιβράδυνση της φωτιάς.
«Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από 20 διαφορετικές τοποθεσίες στο συγκρότημα Wang Fuk Court τις τελευταίες δύο ημέρες. Μεταξύ αυτών των δειγμάτων, κάποια (…) δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυραντίστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Έρικ Τσαν.
Μάλιστα όπως επεσήμανε το πράσινο πλέγμα γύρω από τις σκαλωσιές από μπαμπού δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα πυροπροστασίας. Οι εργολάβοι που εργάζονταν στην ανακαίνιση χρησιμοποίησαν αυτά τα υποβαθμισμένα υλικά κρύβοντάς τα αποτελεσματικά από τους επιθεωρητές, ανέφερε ακόμα ο Τσαν.
Η μόνωση από αφρό που χρησιμοποίησαν οι εργολάβοι επίσης ενίσχυσε τις φλόγες και οι ανιχνευτές φωτιάς στο συγκρότημα δεν λειτούργησαν σωστά, προσέθεσε.
Τα τρία κτήρια που δεν έχουν ελεγχθεί είναι «τα πιο δύσκολα»
Τα τρία κτήρια που δεν έχουν ελεγχθεί είναι «τα πιο δύσκολα», δήλωσε χθες Κυριακή η Έιμι Λαμ ανώτερη αξιωματούχος της αστυνομίας, ενώ πρόσθεσε ότι τα τελευταία στάδια της έρευνας ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες.
Στο συγκρότημα κατοικιών ζούσαν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι και όσοι διασώθηκαν πρέπει να ξαναχτίσουν τις ζωές τους αλλού.
Περισσότεροι από 1.100 ένοικοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινές κατοικίες, ενώ άλλοι 680 σε ξενοδοχεία, επεσήμαναν οι Αρχές. Παράλληλα δόθηκε στους πληγέντες χρηματική αποζημίωση και τους προσφέρθηκαν διευκολύνσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας, διαβατηρίου και άλλων επίσημων εγγράφων.
Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αποθήκη που τυλίχθηκε στις φλόγες.
Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας – 13 συλλήψεις
Ο Τσαν Τουνγκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ξεκίνησε αμέσως ενδελεχής έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας», η οποία «οδήγησε στη σύλληψη 13 ανθρώπων, 12 ανδρών και μίας γυναίκας».
Οι Αρχές είχαν επισημάνει στους ενοίκους του Wang Fuk Court πέρυσι ότι αντιμετώπιζαν «σχετικά χαμηλό κίνδυνο πυρκαγιάς», μετά τα παράπονα που είχαν εκφράσει για τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας των εργασιών ανακαίνισης.
Οι ένοικοι είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024.
Εν μέσω λαϊκής οργής, αφού ήρθαν στο φως οι καταγγελίες των ενοίκων οι οποίοι εξέφραζαν εδώ και μήνες τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια των κτηρίων, το Πεκίνο προειδοποίησε ότι θα πατάξει τις «αντικινεζικές» διαμαρτυρίες.
Οι Αρχές έχουν συλλάβει τουλάχιστον έναν άνθρωπο, τον 24χρονο Μάιλς Κουάν, που συμμετείχε σε ομάδα η οποία ανήρτησε στο διαδίκτυο αίτηση με αίτημα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τα αίτια
Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, δύο ακόμη πρόσωπα έχουν συλληφθεί. Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, ο Κρις Τανγκ, όταν ρωτήθηκε για τις συλλήψεις αυτές, έκανε λόγο μιλώντας στους δημοσιογράφους για «ανακριβή σχόλια» που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο με μοναδικό στόχο «να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια».
«Κατά συνέπεια πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων αστυνομικών μέτρων», εξήγησε.
Ήδη από το Σάββατο οι αρχές του Χονγκ Κονγκ προειδοποίησαν τους κατοίκους της πόλης να «μην βυθίσουν το Χονγκ Κονγκ στο χάος» του 2019, όταν είχαν ξεσπάσει μαζικές φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις που κατεστάλησαν με τη βία.
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων εννέα οικιακές βοηθοί από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, με την ουρά των πενθούντων να ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο.
Εξάλλου ολονυκτίες για τα θύματα θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Τόκιο και το Λονδίνο.
Πηγές: AFP, Reuters
