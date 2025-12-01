Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγία Σοφία: «Είναι ΑΙ», λένε Τούρκοι

Μια ομάδα έξι Ελλήνων —τρεις άντρες και τρεις γυναίκες— βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και χόρεψε χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά υπό τους ήχους του Στράτου Διονυσίου.

Στην πλατεία κάτω από τον ναό, οι έξι φίλοι χόρεψαν το τραγούδι «Τ’ άγια χώματα της πόλης», έναν μουσικό φόρο τιμής στην Κωνσταντινούπολη και στους Έλληνες που έζησαν και ανδρώθηκαν εκεί.

«Η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου χορεύει στα άγια χώματα της πόλης», έγραψε η ομάδα χορού στη λεζάντα της ανάρτησης

Το σχετικό βίντεο αναδημοσίευσαν και αρκετά τουρκικά μέσα με αρκετούς είτε να σχολιάζουν πως πρόκειται για βίντεο με ΑΙ είτε να ζητούν περισσότερη επιτήρηση του χώρου ώστε να μην καταγράφονται τέτοια περιστατικά.