Πάτρα: Ξεκίνησαν οι προεργασίες για το χριστουγεννιάτικο χωριό - ΦΩΤΟ

Ξεκίνησαν σήμερα (Δευτέρα 1η Δεκέμβρη) οι προεργασίες για τον στολισμό της πλατείας Γεωργίου με τη δημιουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Πατρέων "οι εργαζόμενοι στο Δήμο μετέφεραν και εγκατέστησαν την ξύλινη κατασκευή που θα διαμορφωθεί σε φάτνη, καθώς και άλλες κατασκευές τους, ενώ αύριο (Τρίτη) θα στηθεί και το χριστουγεννιάτικο δένδρο.



Το φωτεινό δένδρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων έχει στηθεί από την Παρασκευή.

Παράλληλα στολίστηκε και φωτίστηκε με γιορτινά λαμπιόνια η πλατεία Υψηλών Αλωνίων".