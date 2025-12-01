Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ξεκίνησαν οι προεργασίες για το χριστουγεννιάτικο χωριό - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησαν οι προεργασίες για το χ...

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο μετέφεραν και εγκατέστησαν την ξύλινη κατασκευή που θα διαμορφωθεί σε φάτνη,

Ξεκίνησαν σήμερα (Δευτέρα 1η Δεκέμβρη) οι προεργασίες για τον στολισμό της πλατείας Γεωργίου με τη δημιουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Πατρέων "οι εργαζόμενοι στο Δήμο μετέφεραν και εγκατέστησαν την ξύλινη κατασκευή που θα διαμορφωθεί σε φάτνη, καθώς και άλλες κατασκευές τους, ενώ αύριο (Τρίτη) θα στηθεί και το χριστουγεννιάτικο δένδρο.


Το φωτεινό δένδρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων έχει στηθεί από την Παρασκευή.
Παράλληλα στολίστηκε και φωτίστηκε με γιορτινά λαμπιόνια η πλατεία Υψηλών Αλωνίων".

Ειδήσεις Τώρα

Αγρότες: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Δεύτερη ημέρα με μπλόκα

Ρεύμα: Εντός του Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα κόκκινα τιμολόγια

Δυτ. Ελλάδα: Παρατηρητήριο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων Φάτνη Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Ειδήσεις