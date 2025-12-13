Λαμία: Λαμπάδιασε αυτοκίνητο εν κινήσει- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Περιπέτεια για οδηγό ΙΧΕ λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12/25) όταν κινούμενος στον περιφερειακό του «ICE» λίγο πριν την διασταύρωση με την π.ε.ο. Λαμίας - Λάρισας, άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από τους αεραγωγούς.

Ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και κατέβηκε εγκαίρως από το αμάξι, ενώ έσπευσε να πιάσει τον πυροσβεστήρα που είχε στο πορτ - μπαγκάζ. Παρά το γεγονός ότι σταμάτησε και διερχόμενος οδηγός να βοηθήσει με έτερο πυροσβεστήρα, οι φλόγες είχαν ήδη ζώσει το αμάξι. Στο σημείο έφτασαν και πυροσβεστικά οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας, με τη βοήθεια και μιας μηχανής της ΔΙΑΣ, έφτασαν στο σημείο και διευθέτησαν την κυκλοφορία, που γινόταν από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, για την αποφυγή ατυχήματος.