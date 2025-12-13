Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών δύο γυναίκες

Δύο νέα πρόσωπα έχει βάλει στο “κάδρο” των ερευνών η ανακρίτρια, που εξετάζεται αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με το mega, δύο γυναίκες έχουν εισέλθει στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών.

Οι Αρχές διερευνούν τον πιθανό σύνδεσμο αυτών των δύο προσώπων με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με στόχο να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους στην εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση ενός τρίτου ατόμου σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.