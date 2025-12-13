Τσατραφύλλιας: Ο αντικυκλώνας θα "δείξει" τον καιρό τα Χριστούγεννα

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε πρόσφατη πρόγνωσή του, ανέφερε ότι ο αντικυκλώνας που έχει εγκατασταθεί τις τελευταίες ημέρες πάνω από τη χώρα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα υποχωρήσει, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις καιρικές συνθήκες των Χριστουγέννων.

Στην ίδια ανάρτηση τόνισε πως το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα εμποδίζει τη δημιουργία νεφώσεων και υπογράμμισε ότι δεν φαίνεται να εξασθενεί εύκολα ή πλήρως. Παράλληλα, σημείωσε ότι προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν τοπικές βροχοπτώσεις.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας...



Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχής μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.

Προς το παρών όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)

Το αντίθετο! Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες..

Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα 24ωρα...»