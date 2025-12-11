Ήπιες θερμοκρασίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας- Τι καιρό αναμένεται να κάνει τα Χριστούγεννα

Ήπιο και σχετικά ζεστό για την εποχή παραμένει το σκηνικό του καιρού έως και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και των μετεωρολόγων.

Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία αναμένεται να διατηρηθεί 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει πως, παρά τις συζητήσεις που έχουν ήδη αρχίσει για τις καιρικές συνθήκες των γιορτών, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις. «Για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας. Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, ο χειμώνας “αγαπά τις ανατροπές”, γι’ αυτό και οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν διαρκώς τις επόμενες εξελίξεις. Τα ιστορικά στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι λευκά Χριστούγεννα αποτελούν μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα στην Ελλάδα, ειδικά στα νότια γεωγραφικά πλάτη και στις μεγάλες πόλεις.