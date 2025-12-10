Πωλητήριο για ένα από τα ομορφότερα νεοκλασικά της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Για δεκαετίες ξεχωρίζει για την επιβλητική του παρουσία στον αστικό ιστό της πόλης
Πωλητήριο έχει μπει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα νεοκλασικά της Πάτρας, στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, μεταξύ Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου, ένα κτίριο που για δεκαετίες ξεχωρίζει για την επιβλητική του παρουσία στον αστικό ιστό της πόλης.
Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 421,50 τ.μ., αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πατρινής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και αναμένεται να προσελκύσει επενδυτές και λάτρεις των ιστορικών κτιρίων, με την τιμή του να διαμορφώνεται στις 750.000 ευρώ.
Χτισμένο σε μια εποχή ακμής της Πάτρας, (τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα) το νεοκλασικό αυτό τριώροφο διατηρεί όλα τα στοιχεία που καθιστούν τα κτίρια του είδους μοναδικά: συμμετρία, ψηλοτάβανες αίθουσες, περίτεχνες λεπτομέρειες και έντονο χαρακτήρα.
Η εικόνα του ακινήτου
Ισόγειο: Ένας χώρος με άμεση προβολή στην Τριών Ναυάρχων.
1ος όροφος- Κύρια κατοικία: Μεγάλα δωμάτια, ξεχωριστή κουζίνα και χαρακτηριστικά νεοκλασικής διαρρύθμισης συνθέτουν μια κατοικία με αίσθηση παλιάς αστικής μεγαλοπρέπειας.
Σοφίτα
Βεράντα: Στο πίσω μέρος, μεγάλη ιδιωτική βεράντα προσφέρει μια ήσυχη όαση στο κέντρο της πόλης.
Το ακίνητο συνδυάζει την αισθητική παλαιότητας με τις σύγχρονες ανάγκες και αναδεικνύεται σε ευκαιρία για όποιον αναζητά έναν χώρο με ιδιαίτερο χαρακτήρα.
· Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν από κοντά το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, μεταξύ 11:30 και 13:00, στο πλαίσιο Open House που πραγματοποιεί o συνεργάτης- μεσίτης της Keller Williams West, Βαγγέλης Αντύπας.
