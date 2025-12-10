Δικογραφία σε βάρος δύο αγροσυνδικαλιστών για το μπλόκο στο Αίγιο

Δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών σχηματίστηκε σε βάρος δύο αγροσυνδικαλιστών, οι οποίοι χθες συμμετείχαν σε αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Κορίνθου στο Αίγιο, μαζί με άλλους αγρότες.

Η ενέργεια έγινε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με στόχο τη διερεύνηση των ευθυνών τους.

Παράλληλα, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το ίδιο αδίκημα σε σχέση με τον αποκλεισμό δρόμου στην Αχαΐα, σχηματίζοντας δικογραφία κατά αγνώστων. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα γεγονότα της χθεσινής κινητοποίησης, ενώ οι αγροτικές δράσεις στην περιοχή προκαλούν έντονη κινητικότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες.