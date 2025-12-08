Για πόσο καιρό διατηρείται το μαγειρεμένο ρύζι στο ψυγείο;

Το ρύζι αποτελεί μία από τις πιο κοινές αιτίες τροφικής δηλητηρίασης και μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει είναι ναυτία, διάρροια και εμετό, τα οποία συνήθως υποχωρούν μέσα σε 24 ώρες.

Η επικίνδυνη ζώνη, όπως την αποκαλούν οι επιστήμονες είναι η θερμοκρασία μεταξύ 5° C και 60° C, στις οποίες τα βακτήρια βρίσκουν πρόσφορο περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Γι’ αυτό το μαγειρεμένο ρύζι εκτός ψυγείου δεν μπορεί να διατηρηθεί για περισσότερες από 2 ώρες και σε περίπτωση που παραμείνει εκτός ψυγείου δεν θα πρέπει να το καταναλώσετε.

Η ασφαλής αποθήκευση είναι, λοιπόν, απαραίτητη και η καλύτερη πρακτική είναι να χωρίζουμε το ρύζι σε μικρότερες μερίδες και να το αποθηκεύουμε στο ψυγείο όσο πιο άμεσα γίνεται.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να το ξαναζεστάνουμε σωστά, αλλά και να γνωρίζουμε για πόσο διάστημα, αφού μαγειρευτεί μπορεί να διατηρηθεί. Πιο συγκεκριμένα, το λευκό ή καστανό ρύζι είναι ασφαλές για κατανάλωση για τέσσερις έως έξι ημέρες μετά το μαγείρεμα.

Πώς θα καταλάβετε αν το ρύζι έχει χαλάσει;

Το πρώτο σημάδι είναι ότι το μαγειρεμένο ρύζι έχει μια όξινη ή άσχημη μυρωδιά που θυμίζει αυτή της ζύμης ψωμιού. Επίσης, θα αποκτήσει μια γλιτσερή υφή όσο περνάνε ημέρες, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει υπερβολική υγρασία. Αν συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω και αμφιβάλλετε για την ποιότητά του, τότε πετάξτε το. Για να διατηρηθεί, το ρύζι που περισσεύει για μεγαλύτερο διάστημα, πρέπει να το ψύξετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα (εντός μιας ώρας από το μαγείρεμα) σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 21°C).

Για να το κάνετε αυτό, απλώστε το ρύζι σε ένα καθαρό, ρηχό δοχείο και αφήστε το να κρυώσει, μόλις φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου, βάλτε το σε αεροστεγή δοχεία ή πλαστικές σακούλες με zip και τοποθετήστε το κατευθείαν στο ψυγείο. Τέλος, το ξαναζεσταμένο ρύζι παραμένει ασφαλές στο ψυγείο για τρεις έως τέσσερις ημέρες, ωστόσο η ποιότητα του μειώνεται κάθε φορά που το ξαναζεσταίνετε.