Θλίψη για τον Αμερικανοκαναδό αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι και τον Βρετανό φωτογράφο Μάρτιν Παρ

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε αφότου μαθεύτηκε, ο θάνατος του σπουδαίου Αμερικανοκαναδού αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 96 ετών. Ο Frank Gehry, γεννημένος στις 28 Φεβρουαρίου 1929 στο Toronto, στο Ontario του Καναδά, υπήρξε ένας από τους σπάνιους διεθνείς σουπερστάρ του επαγγέλματός του.

Ο Γκέρι έγινε διάσημος με τα εμβληματικά κτίρια που σχεδίασε, όπως το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η Αίθουσα Συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες ή το Κτίριο που Χορεύει στην Πράγα, έργα που μαρτυρούν την τόλμη του και έφεραν επανάσταση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, σπάζοντας τα σύνορά της με την τέχνη.

Άξιο αναφοράς είναι πως το 2006, ο τιμημένος με Όσκαρ για το "Πέρα από την Αφρική", Αμερικανός σκηνοθέτης Σίντνει Πόλακ που έφυγε από τη ζωή το 2008, είχε γυρίσει ένα θαυμάσιο φιλμ - ντοκιμαντέρ με τίτλο "Sketches of Frank Gehry" σε παραγωγή Ultan Guilfoyle, που αφορούσε στη ζωή και το έργο του αείμνηστου πλέον Καναδο-Αμερικανού αρχιτέκτονα Frank Gehry. Η συγκεκριμένη ταινία μάλιστα είχε προβληθεί εκτός συναγωνισμού στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών το 2006.

Την ίδια ώρα θλίψη σκόρπισε και η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μάρτιν Παρ, Βρετανού φωτογράφου, γνωστού για τις φωτογραφίες ντοκιμαντέρ τουριστών, οι οποίες ήταν περίεργες εξερευνήσεις του τρόπου ζωής τους όσο και ειρωνικές καταγγελίες αυτής. Ο Martin Parr, γεννημένος στις 23 Μαΐου 1952, πέθανε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 στα 73 του χρόνια στο σπίτι του στο Μπρίστολ της Αγγλίας.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Κυριακή 7/12 από το ίδρυμα που φέρει το όνομά του και δημιούργησε στο Μπρίστολ το 2017.

Αν και στην ανακοίνωση του ιδρύματος δεν διευκρινίζεται η αιτία θανάτου σε δημοσιεύματα του Τύπου σημειώνεται ότι ο Παρ διαγνώστηκε με μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών, το 2021. Σε δημοσίευμα της Bρετανικής εφημερίδας «The Guardian» αναφέρθηκε ότι η ασθένεια βρισκόταν σε ύφεση, αλλά ότι εξακολουθούσε να λαμβάνει χάπια χημειοθεραπείας.

«Το Ίδρυμα Μάρτιν Παρ και το Magnum Photos θα συνεργαστούν για να διατηρήσουν και να μοιραστούν την κληρονομιά του Μάρτιν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ