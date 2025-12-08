Πάτρα: Να συνεχιστεί το Πρόγραμμα Γυμναστικής ζητούν μέλη των τριών ΚΑΠΗ - Επιστολή στον Δήμαρχο

Ανοικτή επιστολή-παράκληση απευθύνουν δημοσίως στον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, Μέλη των τριών ΚΑΠΗ Πάτρας ζητώντας το πρόγραμμα της Γυμναστικής που λαμβάνει χώρα 2 φορές την εβδομάδα και το παρακολουθούν σχεδόν 200 άτομα, να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, με μεγάλη λύπη και δυσαρέσκεια πληροφορήθηκαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα συνεχιστεί τη νέα χρονιά & πως η σύμβαση με την εκπαιδεύτρια, η οποία είναι ειδικευμένη στην εκγύμναση ατόμων τρίτης ηλικίας, λήγει στις 31-12-2025.

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Κε Δήμαρχε

Στα τρία ΚΑΠΗ που λειτουργούν στην πόλη μας υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα. Ανάμεσα τους και το πρόγραμμα της Γυμναστικής που λαμβάνει χώρα δύο φορές την εβδομάδα. Το παρακολουθούμε σχεδόν 200 άτομα και υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους συμπολίτες μας να συμμετέχουν.

Με μεγάλη μας λύπη και δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα συνεχιστεί τη νέα χρονιά. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα προσφιλές (όπως άλλωστε προκύπτει από την αθρόα και αδιάλειπτη συμμετοχή μας) και το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους παρακάτω λόγους:

-Οι ασκήσεις είναι κατάλληλα επιλεγμένες ώστε να απευθύνονται κυρίως σε άτομα τρίτης ηλικίας.

-Συμβάλουν στη μυϊκή μας ενδυνάμωση, στη πνευματική χαλάρωση και στη γενικότερη ευεξία μας

-Χρόνια μυϊκά και σκελετικά προβλήματα μας έχουν βελτιωθεί ώστε πλέον κυκλοφορούμε με περισσότερη άνεση και περπατάμε με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε κ. Δήμαρχε, όπως σκύψετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρόβλημα που προκύπτει και δώσετε άμεση λύση ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και την καινούργια χρονιά το πρόγραμμα με την εκπαιδεύτρια μας η οποία είναι ειδικευμένη στην εκγύμναση ατόμων τρίτης ηλικίας και της οποίας η σύμβαση λήγει στις 31-12-2025.

Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημα μας.

Με εκτίμηση, Μέλη των ΚΑΠΗ Πάτρας.