Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Εντοπίστηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια- Σύλληψη 30χρονου κρατουμένου

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία
Το πρωί της Δευτέρας (08.12.25), κατά τη διάρκεια ελέγχου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε σημαντικό εύρημα.
Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ αυτοσχέδια μαχαίρια. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος Αιγύπτιος κρατούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία.
