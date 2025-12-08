Αντώνης Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ

Αιχμηρή δήλωση για το αγροτικό έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Ο Αντώνης Σαμαράς, για ακόμα μια φορά παίρνει θέση για το αγροτικό, μέσα σε ένα 24ωρο, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης.

«Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ. Αυτό έχω να πω» δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από ένα 24ωρο, ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του τόνιζε πως η κυβέρνηση πρέπει να ρίξει το βλέμμα της στην κοινωνία και στους αγρότες που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους και δεν αντιδρούν απλά για τις καθυστερήσεις της καταβολής των επιδοτήσεων ή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς διευκρινίζει πως η κυβέρνηση αντί να αντισταθεί έκανε την κατάσταση χειρότερη.