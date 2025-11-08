Σαμαράς για Μητσοτάκη: «Έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα»

Back to Top
Σκληρή γλώσσα Σαμαρά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία, ούτε τη βάση της ΝΔ.

Γι αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική, είναι πολιτική και αξιακή».

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 που θα μεταδοθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Παράλληλα ανέφερε για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία πως: «Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον».

«Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους. Σε άλλη συζήτηση είπε ”σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής και του καναπέ. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας» τόνισε.

#tags Αντώνης Σαμαράς Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης

