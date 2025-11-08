Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο, άνοιξε η πόρτα και άνδρας έπεσε σε γκρεμό

Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο,...

Τροχαίο στον Ομπλό

Στις 2.30  σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον Ομπλό, έξω από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο. Από τη  σύγκρουση άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού, με αποτέλεσμα ο άνδρας που καθόταν στη θέση αυτή να πέσει σε γκρεμό.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Λευκός Πύργος το πρώτο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Αυξάνονται τα «γκρι διαζύγια» και στην Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα- Πότε εκδηλώνονται τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις