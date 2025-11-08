Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο, άνοιξε η πόρτα και άνδρας έπεσε σε γκρεμό

Στις 2.30 σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον Ομπλό, έξω από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο. Από τη σύγκρουση άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού, με αποτέλεσμα ο άνδρας που καθόταν στη θέση αυτή να πέσει σε γκρεμό.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.