ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμίες έδωσε ο Ευρωπαίος Ανακριτής στους κατηγορουμένους από την Κρήτη για τις απολογίες τους

Την Τρίτη ξεκινά η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων από την Κρήτη, για εγκληματική οργάνωση που στόχευε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από προθεσμίες που έλαβαν από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι ανά ομάδες θα βρεθούν ενώπιον του δικαστικού λειτουργού για τις απολογίες τους, με την πρώτη ομάδα να έχει λάβει προθεσμία για την Τρίτη. Θα ακολουθήσει δεύτερη ομάδα την Τετάρτη και η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί με τους τελευταίους κατηγορούμενους που αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Να σημειωθεί ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε για την δράση της ομάδας, αφορά επτά κακουργήματα.

Συγκεκριμένα κατά περίπτωση οι 15 κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για:

* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

* Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

* Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

* Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

* Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .

* Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

* Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην αποδέχονται τις κατηγορίες.