ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί κυνηγάνε αγριογούρουνο σε γειτονιά στον Εύοσμο

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί κυνηγάνε αγριογ...

Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν σοβαρή δυσκολία στην προσπάθειά τους να παγιδεύσουν το αγριογούρουνο.

 Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι σε γειτονιά στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη. Οι περίοικοι εντόπισαν ένα αγριογούρουνο να κάνει βόλτες στην περιοχή και κάλεσαν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που κατέγραψαν οι κάτοικοι με τα κινητά τους τηλέφωνα, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν σοβαρή δυσκολία στην προσπάθειά τους να παγιδεύσουν το αγριογούρουνο.

Tελικά, το άγριο ζώο, το οποίο είχε εντοπιστεί στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Εύοσμο, παγιδεύτηκε χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των αστυνομικών και ο συναγερμός στην περιοχή έληξε.

#tags Αγριογούρουνα Θεσσαλονίκη

