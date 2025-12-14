Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σίδνεϊ: Ποιος ήταν ο περαστικός που αφόπλισε τον δράστη - Τον πυροβόλησαν δύο φορές

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ

Παγκόσμιο σοκ προκαλεί το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ που άφησε πίσω της τουλάχιστον 11 νεκρούς και τραυματίζοντας 29.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ο πατέρας δύο παιδιών πυροβολήθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια της απίστευτης αυτής πράξης, σύμφωνα με τον ξάδελφό του που μίλησε στο 7News.

 

«Είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει», δήλωσε ο άνδρας που ονομάζεται Μουσταφά. «Ελπίζουμε να γίνει καλά. Είναι 100% ήρωας».

