Αυξάνονται τα «γκρι διαζύγια» και στην Ελλάδα

Έπειτα από τέσσερις δεκαετίες κοινού βίου, πέντε ενήλικα παιδιά και ένα κοινό σπίτι σε μικρή πόλη της βόρειας Ελλάδας, η Ελένη, στα 65 της, αποφάσισε ναχωρίσει από τον σύζυγό της και να μετακομίσει στην Αθήνα.

«Ολοι απόρησαν. Πίστεψαν είτε πως τρελάθηκα είτε πως έχω κάποια παράλληλη σχέση. Τίποτα από τα δύο δεν ίσχυε, και τουλάχιστον ο πρώην σύζυγος το γνωρίζει. Απλώς με το που πήρα σύνταξη συνειδητοποίησα πως δεν ήμουν πλέον ευτυχισμένη στη ζωή μου και πως έπρεπε να την αλλάξω», λέει. Η Ελένη δεν αποτελεί εξαίρεση. Ολο και πιο συχνά στα γραφεία των δικηγόρων εμφανίζονται ζευγάρια που έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή -παιδιά, σπίτια, αναμνήσεις- και, τώρα, αποφασίζουν να χωρίσουν. Τα λεγόμενα γκρι διαζύγια, οι χωρισμοί ατόμων άνω των 60 ή έπειτα από δεκαετίες γάμου, πληθαίνουν διαρκώς και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2018 οι άνδρες διαζευγμένοι ηλικίας 60–64 ετών ήταν 690 και οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 386. Eξι χρόνια αργότερα, το 2024, οι αντίστοιχοι αριθμοί ανέρχονται σε 1.026 και 630. Ο συνολικός αριθμός των άνω των 60 ετών (άνδρες και γυναίκες) που πήραν διαζύγιο ήταν 2.055 για το 2018 και 3.567 για το 2024.

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει επίσης τη διάρκεια των γάμων πριν από το διαζύγιο.

Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρη άνοδο σε όλες τις κατηγορίες:

Για γάμους 20–29 ετών, από 2.765 το 2018 σε 3.130 το 2024.

Για γάμους 30–39 ετών, από 963 σε 1.184.

Και για γάμους 40 ετών και άνω, από 308 σε 519.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρότι τα «γκρι διαζύγια» αυξάνονται, ο συνολικός αριθμός διαζυγίων στη χώρα παραμένει σχεδόν αμετάβλητος: 15.575 το 2018 και 15.532 το 2024.

Η σταθερότητα του συνολικού αριθμού, σε συνδυασμό με την αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικίες και στους μακροχρόνιους γάμους, δείχνει ξεκάθαρα πως το φαινόμενο των διαζυγίων δεν επεκτείνεται, αλλά μετατοπίζεται ηλικιακά — δηλαδή οι χωρισμοί δεν είναι περισσότεροι, απλώς συμβαίνουν αργότερα στη ζωή.

Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη χώρα μας. Αντίστοιχη άνοδος καταγράφεται διεθνώς, καθώς οι αντιλήψεις γύρω από τον γάμο και τη συντροφικότητα αλλάζουν ριζικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η καθηγήτρια Susan L. Brown, από το National Center for Family & Marriage Research, η οποία καθιέρωσε τον όρο «gray divorce» στην επιστημονική βιβλιογραφία το 2012, σημειώνει ότι το ποσοστό διαζυγίων στις ηλικίες 50+ διπλασιάστηκε από το 1990 έως το 2010, προτού σταθεροποιηθεί τα πιο πρόσφατα χρόνια. Πλέον, η αύξηση αφορά κυρίως τα άτομα άνω των 65 ετών. Η Brown θεωρεί ότι η γενιά των baby boomers είναι ο βασικός κινητήρας του φαινομένου — πρόκειται για τους ίδιους που προκάλεσαν «κύμα διαζυγίων» στην Αμερική τη δεκαετία του 1970. Πολλοί ξαναπαντρεύτηκαν, και οι δεύτεροι ή τρίτοι γάμοι τους έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά διάλυσης. Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, εξηγεί γιατί οι ρυθμοί διαζυγίων στις ηλικίες 50-64 σταθεροποιήθηκαν μετά το 2010, ενώ στις ηλικίες 65+ συνέχισαν να αυξάνονται έως το 2019: ένας στους δέκα που παίρνουν διαζύγιο είναι άνω των 65.

Σε άρθρο της η American Psychological Association αποδίδει το φαινόμενο στη μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και στη μεταβολή των κοινωνικών προσδοκιών από τον γάμο. Παράλληλα, οι ερευνητές εξηγούν ότι το διαζύγιο σε μεγαλύτερη ηλικία δεν οφείλεται απαραίτητα σε κρίση ή σύγκρουση, αλλά συχνά σε βαθμιαία συναισθηματική απομάκρυνση. Ωστόσο, σημειώνουν ότι τα πρακτικά ζητήματα και τα διακυβεύματα στα διαζύγια ύστερης ζωής είναι συχνά πιο περίπλοκα. Οσοι χωρίζουν σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν να διαχειριστούν κοινή περιουσία δεκαετιών, βαθιούς κοινωνικούς δεσμούς και φυσικά τις αντιδράσεις των παιδιών τους.