#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πατρών - Πύργου: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο

Στη διασταύρωση Παλαιοχωρίου

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην ΕΟ Πατρών Πύργου, στη διασταύρωση Παλαιοχωρίου - Σαβαλίων.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Στο σημείο υπήρξε επέμβαση του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ήλιδας.

πηγή ilialive.gr

