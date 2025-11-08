Βοιωτία: Συνεχίζεται το θρίλερ με την καμένη σορό- Πού στρέφονται οι έρευνες

Το μυστήριο γύρω από τη σορό του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025, συνεχίζεται και έχει προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων.

Ο άνδρας, βρέθηκε σε ερημική τοποθεσία, σε χωράφι από έναν διερχόμενο κυνηγό, ο οποίος εντόππισε το καμένο αυτοκίνητο και έγινε μάρτυρας του αποτρόπαιου θεάματος. Μέσα στο όχημα,στα πίσω καθίσματα, είδε τη σορό ενός άνδρα δεμένου πισθάγκωνα με χειροπέδες και απανθρακωμένο, και αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, με το σενάριο της δολοφονίας να διερευνάται.

Οι έρευνες των αστυνομικών , αναφέρει το newsit έχουν στραφεί στην ταυτοποίηση της σορού, ψάχνοντας ανθρώπους που έχουν δηλωθεί εξαφανισμένοι την τελευταία εβδομάδα.

Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται ένας οικοδόμος από την Εύβοια, Αλβανικής καταγωγής, που την προηγούμενη Τρίτη, 04.11.2025, είχε φύγει μαζί με κάποιο άλλο άτομο να πάει στα Βίλια.

Ο άνδρας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του με την οικογένειά του να δηλώνει την εξαφάνισή του.

Το αυτοκίνητο του άντρα που βρέθηκε απανθρακωμένος, έχει εντοπιστεί στην περιοχή της Βοιωτίας, έχει πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζεται.

Οι έρευνες έχουν επίσης στραφεί στο να εντοπιστεί το άτομο που ειχαν πάει μαζί στην περιοχή.

Η σορός, είναι αδύνατο να ταυτοποιηθεί καθώς ο άνδρας είναι απανθρακωμένος και έτσι, αύριο ή μεθαύριο συγγενικό πρόσωπο του άνδρα που είχε δηλωθεί εξαφανισμένος, θα δώσει δείγμα DNA για να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο.