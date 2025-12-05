Co2gether, Π.ΟΜ.Α.μεΑ. και Επιμελητήριο Αχαΐας προωθούν την ένταξη ΑμεΑ στην αγορά εργασίας

Τρεις φορείς της Αχαΐας -η Co2gether, η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. και το Επιμελητήριο Αχαΐας- ενώνουν δυνάμεις μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg PR.O.GR.E.S.S., με στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, κατάρτισης, τεχνολογικών εργαλείων και επαφών με επιχειρήσεις, το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει προσβάσιμες θέσεις εργασίας και να προωθήσει μια πραγματικά συμπεριληπτική εργασιακή κουλτούρα στην Αχαΐα και τις διασυνοριακές περιοχές της Ιταλίας.

"Σε μια περίοδο που η ανάγκη για κοινωνική συνοχή και ίσες ευκαιρίες γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, τρεις φορείς της Αχαΐας – η Co2gether, η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. και το Επιμελητήριο Αχαΐας – αναλαμβάνουν μια κοινή αποστολή με έναν σαφή στόχο: τη βελτίωση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Η συνεργασία τους υλοποιείται μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg, με τίτλο PR.O.GR.E.S.S. (Promoting Opportunities, Growth and Education for Social Success), ένα έργο που επιχειρεί να αλλάξει ουσιαστικά το τοπίο της συμπεριληπτικής εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Co2gether, και προσθέτει: "Η αποστολή του έργου είναι απλή αλλά ισχυρή: να καταστήσει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία πιο προσβάσιμες και πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί άνθρωποι με αναπηρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία είναι συχνά σκληρή: περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική κατάρτιση, δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας και έλλειψη ψηφιακών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με διαθέσιμες στατιστικές, λιγότερο από το 30% των ατόμων με αναπηρία συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας, σε σύγκριση με ποσοστά που ξεπερνούν το 60% για τον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα, τα ΑμεΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, γεγονός που δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο περιορισμένων ευκαιριών και μειωμένης συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Αυτές οι δυσκολίες δεν αποτελούν μόνο ελληνικό φαινόμενο· αποτελούν κοινή πρόκληση στις διασυνοριακές περιοχές Απουλίας και Καλαβρίας της Ιταλίας, όπως και στην Αχαΐα.

To PR.O.GR.E.S.S. έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό. Δεν επικεντρώνεται απλώς στη χάραξη πολιτικών· επικεντρώνεται στους ανθρώπους. Στόχος του είναι να δώσει στα ΑμεΑ τα μέσα, τα εργαλεία και τις ευκαιρίες ώστε να μάθουν, να εργαστούν και να προοδεύσουν, δημιουργώντας πιο ισχυρές και συνεκτικές κοινότητες στις δύο πλευρές του Ιονίου.

Παράλληλα, το έργο προβλέπει μια σειρά από μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Η Co2gether και η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. θα διοργανώσουν στην Πάτρα μια σειρά από Ημέρες Ενημέρωσης και Εύρεσης Εργασίας (Info Days, Career Days), με στόχο να φέρουν σε επαφή άτομα με αναπηρία και πιθανούς εργοδότες από την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκπροσώπους επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας,

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για και τις δύο πλευρές. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ οι εργοδότες θα εκπαιδευτούν σε θέματα συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, προσαρμογών στην εργασία και ορθών πρακτικών ένταξης ατόμων με αναπηρία.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί επίσης ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που στοχεύει στη δημιουργία χώρων εργασίας ικανών να αποδεχτούν και να ενσωματώσουν κάθε είδους αναπηρία. Το μοντέλο αυτό θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, όπως:

· τηλεργασία και ευέλικτες μορφές απασχόλησης,

· εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη,

· προτάσεις για αυτοματοποίηση και προσαρμογές στο σπίτι, ώστε η εργασία να γίνεται πραγματικά προσβάσιμη σε όλους.

Τελικός στόχος της δράσης είναι η πρόσληψη ατόμων με αναπηρία σε περισσότερες από 10 επιχειρήσεις της Πάτρας, συμβάλλοντας στην ουσιαστική τους ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας και στην καλλιέργεια μιας πιο περιεκτικής και προσβάσιμης εργασιακής κουλτούρας.

Μέσω όλων αυτών των παρεμβάσεων, το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για άτομα ΑμεΑ στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όχι απλώς να διευκολύνει την ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, αλλά να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, τεχνολογικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής, στο οποίο κανένας άνθρωπος δεν μένει πίσω.

Με την ενεργό συμμετοχή της Co2gether, της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η Αχαΐα γίνεται μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας που δεν στοχεύει στην προσωρινή επίλυση προβλημάτων, αλλά στη θεμελίωση ενός συστήματος που προσφέρει ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική υποστήριξη σε όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Το έργο PR.O.GR.E.S.S. (“Promoting Opportunities, Growth and Education for Social Success”) είναι μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021-2027, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Ενισχυμένη συνεργασία για μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς περιοχή GR–IT»."