Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών τίτλων σπουδών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες
Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:
Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,2,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 Δεκεμβρίου 2025
Οι σύνδεσμοι διαδικτυακής μετάδοσης των Τελετών Ορκωμοσίας ανά ημέρα είναι οι ακόλουθοι:
1/12 https://youtube.com/live/Qw_C20xG8Iw?feature=share
2/12 https://youtube.com/live/VUWMuNvU-JQ?feature=share
8/12 https://youtube.com/live/ce2B2XM-i_M?feature=share
9/12 https://youtube.com/live/1BVLwQ_wrcY?feature=share
10/12 https://youtube.com/live/TaO9yPwA8aU?feature=share
11/12 https://youtube.com/live/aEGijgyOyBA?feature=share
12/12 https://youtube.com/live/lOAO0nZu1-4?feature=share
15/12 https://youtube.com/live/5Mkg6KCxtFw?feature=share
16/12 https://youtube.com/live/q0zotrZU_Wg?feature=share
17/12 https://youtube.com/live/U_VSfawDnYI?feature=share
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα των Τελετών καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες διεξαγωγής των Τελετών μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-noemvriou-dekemvriou-2025-odigies-chrisimes-plirofories/
ΜΕΤ: Εκδήλωση “Εθελοντής = Ενεργός Πολίτης” | 07/12/2025, 18:30
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στις 18.30, πρόκειται να διοργανωθεί εκδήλωση στην οποία θα τιμηθούν οι εθελοντές του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/met-ekdilosi-ethelontis-energos-politis-07-12-2025/
Το Ταξίδι της Καινοτομίας: Από το Pipeline στον Ασθενή | 08/12/2025 , 17:30
Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί στην τηλεδιάλεξη που θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:30 ο κ. Πέτρος Γκαζώνης, Head of Development Operations, Amgen Hellas με θέμα «Το Ταξίδι της Καινοτομίας: Από το Pipeline στον Ασθενή».
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/to-taxidi-tis-kainotomias-apo-to-pipeline-ston-astheni-08-12-2025/
Ζήστε δύο ημέρες γεμάτες τέχνη και δημιουργία στο Urban Fest 2025 | 08-09.12.2025
Η πόλη της Πάτρας ετοιμάζεται να υποδεχθεί το φετινό διήμερο του Routelab “Urban Fest 2025”, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού. Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ που υπόσχεται να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι σε μουσικές, χορό, εικόνες και εμπειρίες! Το φετινό σημείο αναφοράς του Φεστιβάλ είναι η έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από τις “ρίζες” τους αλλά και την παράδοση του τόπου όπου μεγάλωσαν και πήραν τα πρώτα ερεθίσματα τους.
Ενδιαφέρουσες ομιλίες
Θα πραγματοποιηθούν θεματικές ομιλίες από ανθρώπους της τέχνης και της δημιουργίας. Θα μοιραστούν ιδέες και νέες προοπτικές για τη δημιουργικότητα στη νέα εποχή. Μεταξύ των ομιλητών που θα φιλοξενηθούν στη σκηνή του Routelab, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει talks που αφορούν τον ρόλο της τέχνης στην καθημερινότητα, τις μορφές έκφρασης και τη σημασία της πολιτιστικής ταυτότητας από τον Νίκο Ξυδά – Ιδρυτή Humble, την καταξιωμένη Πρίμα Μπαλαρίνα Μαρία Μηλιοπούλου, τη Σοφία Ταγκαλάκη που λειτουργεί Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα, τον Γιάννη Δεληγιάννη – Δ/ντη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Παιχνιδιών του Ι.Π., την Αντωνία Κατριμπούζα και την Κατερίνα Παπαδημητρίου να μιλούν για την κεραμική και τα κοσμήματα, αντίστοιχα. Δράσεις του Κρυμμένου Θησαυρού του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 θα εκπροσωπηθούν από τον Γιώργο Ρόδη, μέλος του καρναβαλικού πληρώματος 60.
Μουσικές σκηνές και ξεχωριστές εμφανίσεις
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες με μοναδικά δρώμενα. Το μουσικό σχήμα Sandi με τις αυθεντικές συνθέσεις τους θα δημιουργήσουν γέφυρες ανάμεσα στο παλιό και το νέο προβάλλοντας τον πλούτο και τη διαχρονικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η χορευτική ομάδα Horrisia dnc project θα δώσει στους παραδοσιακούς χορούς μια πιο σύγχρονη χροιά που θα αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα της σημερινής κοινωνίας. Η μουσικός Ελευθερία Δαουλτζή θα εξερευνήσει τη σύνδεση παραδοσιακών μελωδιών με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Οι Σουσουράδες θα έχουν ετοιμάσει μία παράσταση αφήγησης εκπονώντας κάποιο παραδοσιακό έργο. Το φεστιβάλ θα κλείσει με κέφι και χορό από Τα Παιδιά στον Κάμπο.
Ντοκιμαντέρ που ζωντανεύουν
Μια ιστορική, οπτικοακουστική, καταγραφή προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Άνθρωποι από τον Πανεπιστημιακό χώρο, την Καρναβαλική Ακαδημία και πολιτιστικούς τομείς μέσα από τις εξιστορήσεις τους μεταφέρουν σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη και το ρόλο της δημιουργικής βιομηχανίας στην περιοχή.
Βάζω το Σώμα μου Σε Θέση
Προπομπός της διοργάνωσης θα αποτελέσει ένα workshop με τίτλο: «Βάζω σε Θέση το Σώμα μου», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη χορογράφο και σκηνοθέτρια Μαριμίλλη Ασημακοπούλου στον χώρο της, M.A. School Of Performing Arts, στις 7 Δεκεμβρίου στις 17.00. Ένα διαδραστικό workshop που υπόσχεται να σε αφυπνίσει και να σου θυμίσει τι μπορεί να κάνει το σώμα σου όταν του δώσεις χώρο! (Κράτηση θέσης: https://bit.ly/4pjPUce ).
Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ανθρώπους με πάθος για ό,τι αγαπούν. Ομιλητές που εμπνέουν. Συζητήσεις που προκαλούν σκέψη. Εμπειρίες που μένουν. Και όλα αυτά, με ελεύθερη είσοδο!
Η πολιτιστική και δημιουργική κοινότητα γιορτάζει — και σας περιμένει να γίνετε μέρος της! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΜΚΕ ROUTELAB – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – IONIAN TV
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
CONTENT PARTNER: MOSAIC Culture & Creativity – EUROPE DIRECT ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Μ.Α. School of Performing Art
Συνέδριο One Health Nexus | 8-11.12.2025
Το Πανεπιστήμιο Πατρών φιλοξενεί το ONE-Bridge International Conference (One Health Nexus: Bridging Human, Animal & Environmental Health Across Europe).
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και το συνέδριο είναι ΥΒΡΙΔΙΚΟ (δια ζώσης & online).
Υποβολές & Εγγραφές
-Εγγραφή παρακολούθησης:https://one-bridge.iwaterfood.gr/conference/registration-form/
-Ιστότοπος συνεδρίου:https://one-bridge.iwaterfood.gr/
Γιατί να συμμετάσχω;
-Διεπιστημονικό: ιατρική, κτηνιατρική, δημόσια υγεία, περιβάλλον, τρόφιμα, βιοεπιστήμες, μηχανικοί δεδομένων, πολιτικές υγείας.
-Διεθνές δίκτυο ομιλητών & φορέων (WHO,ECDC,EODY,etc.), keynotes, workshops, roundtables, posters & short talks.
-Free of charge
Ημερομηνίες & Θεματικές
-Δευτέρα 8/12: Preventing Human & Zoonotic Disease Transmission
-Τρίτη 9/12: Combating Antimicrobial Resistance (AMR)
-Τετάρτη 10/12: Climate Crisis, Public & Environmental Health
-Πέμπτη 11/12: Digital Innovation to Advance One Health
Ερωτήσεις / επικοινωνία: [email protected]
Κύκλος σεμιναριακών διαλέξεων “Πλανητικής Γεωλογίας”
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένες Γεωεπιστήμες” του Τμήματος Γεωλογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας οργανώνει στο πλαίσιο του μαθήματος “Πλανητική Γεωλογία. Εξερευνώντας τη Γεωλογία του Ηλιακού Συστήματος” και του θεσμού των ΓΕΩΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ του Τμήματος Γεωλογίας, κύκλο σεμιναριακών διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών.
Αναλυτικές πληροφορίες για το σχετικό πρόγραμμα των διαλέξεων μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/kyklos-seminariakon-dialexeon-planitikis-geologias/
Αρχαίες και Σύγχρονες Φιλοσοφικές και Επιστημονικές Θεωρίες για την Φύση, τον Κόσμο και τον Άνθρωπο (ΙΙΙ) | 10/12/2025
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/archaies-kai-sygchrones-filosofikes-kai-epistimonikes-theories-gia-tin-fysi-ton-kosmo-kai-ton-anthropo-iii-10-12-2025/
Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος | 11.12.2025 | 10:00-13:00
Καθώς μπαίνουμε με ταχύτατους ρυθμούς στην καρδιά του πιο γιορτινού μήνα, τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια αναβοσβήσουν ακόμα πιο έντονα. Η περίοδος που η προσφορά κι η αλληλεγγύη φορούν τα καλά τους κατέφθασε.
Η ανάγκη για αίμα, όμως, δεν γνωρίζει εποχές ούτε διαλείμματα. Καθημερινά, χιλιάδες συνάνθρωποί μας χρειάζονται μεταγγίσεις για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η πιο απλή και ανθρώπινη πράξη που μπορεί να προσφέρει πραγματική ελπίδα και να «φωτίσει» τα πρόσωπα των ληπτών καλύτερα κι από φωτάκια.
Έτσι, έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μας, με χαρά θα σας απαντήσουμε:
e-mail : [email protected]
Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικό Συνέδριο: «Ανθρωπόκαινος Επιτελεστικότητα & Performance: Ποίηση, Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες και AI» | 12–14.12.2025
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το Επιστημονικό Συνέδριο: «Ανθρωπόκαινος Επιτελεστικότητα & Performance: Ποίηση, Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες και AI» στις 12–14 Δεκεμβρίου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και τη Βιβλιοθήκη- Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Πατρών.
Το συνέδριο επιδιώκει, υπό το πρίσμα της Ανθρωπόκαινου, να διερευνήσει τις δυναμικές συναντήσεις της performance με:
-την ποίηση
-τις περιβαλλοντικές σπουδές
-τις τεχνολογικές σπουδές
Στόχος είναι να αναδειχθούν:
-οι θεωρητικές και δημιουργικές συνάψεις ανάμεσα στην performance και την ποιητική έκφραση
-οι τρόποι με τους οποίους η επιτελεστική πράξη συνομιλεί με το περιβάλλον και την οικολογική κρίση
-οι νέες μορφές καλλιτεχνικής και επιτελεστικής δημιουργίας που διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεχνητή νοημοσύνη
Μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και βιωματικά εργαστήρια, το συνέδριο φιλοδοξεί να συγκροτήσει έναν χώρο διεπιστημονικής ανταλλαγής και έρευνας, ενισχύοντας τα δίκτυα επιστημόνων, καλλιτεχνών και φοιτητών που δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες θεματικές:
-Ανθρωπόκαινος επιτελεστικότητα
-Επιτέλεση / performance
-Επιτελεστική ποίηση / performance poetry
-Οικολογική επιτέλεση / eco-performance
-Τεχνο-αισθητική επιτέλεση / techno-aesthetic performance
To Συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία του ΤΕπΕΚΕ με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης & το Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, το ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, το ΜΠΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή του Ιόνιου Πανεπιστημίου.
Υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://performance.upatras.gr//συνέδριο-ανθρωπόκαινος-επιτελεστικό/
Ημερίδα με θέμα «Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις» | 17.12.2025 , 18:00
Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: “Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις”, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών « Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και στην ανάδειξη καλών πρακτικών και πολιτικών για την πρόληψη του εκφοβισμού, την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών αλλά και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΙΑΠ και ο Χρήστος Ι. Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στο τέλος της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου με τίτλο «Επικοινωνία και Έκφραση» | 18.12.2025, 12:15 (η πρώτη συνάντηση)
Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο «Επικοινωνία και Έκφραση».
Το εργαστήριο περιλαμβάνει 10 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών η καθεμία, θα διεξάγονται κάθε Πέμπτη, 12:15 μ.μ. – 14:15 μ.μ., στο ΚΕΔΙΜΑ (η πρώτη συνάντηση θα λάβει χώρα στις 18/12/2025) και απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, την αυτοέκφραση και τη σύνδεσή τους με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Το εργαστήριο στοχεύει στην ενδυνάμωση των φοιτητών μέσα από τη συλλογική διερεύνηση και τη συν-κατασκευή νέων τρόπων επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Η ομάδα θα λειτουργεί σε ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο, όπου τα μέλη μπορούν να μοιραστούν, να επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης μέσα από μια βιωματική διαδικασία.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι φοιτητές/τριες να:
-Εξερευνήσουν τις προσωπικές τους αφηγήσεις γύρω από την επικοινωνία και την κοινωνικότητα.
-Αναγνωρίσουν δυνατά σημεία και προκλήσεις στον τρόπο που σχετίζονται.
-Αποκτήσουν εμπειρίες εναλλακτικής λεκτικής, μη λεκτικής και δημιουργικής έκφρασης.
-Πειραματιστούν με νέους τρόπους επικοινωνίας σε ασφαλές περιβάλλον.
-Καλλιεργήσουν ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση.
-Εκπαιδευτούν σε στρατηγικές διεκδικητικής έκφρασης και διαχείρισης συγκρούσεων.
-Αναπτύξουν συνεργασία και συλλογική δημιουργία.
-Ενισχύσουν την ικανότητα σύνδεσης με νέες ομάδες και κοινωνικά δίκτυα.
-Δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της ομάδας.
Η ομάδα θα απαρτίζεται μέχρι 10 άτομα και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/όλες οι ενεργοί φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Το εργαστήριο συντονίζουν:
-η Κοινωνική Λειτουργός κα Μαρία Μπόζιου
-η Ψυχολόγος κα Μαρία Κολλύρου
από τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ έως 17/12/2025, συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν μέσω email και τηλεφωνικά.
Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Για πληροφορίες: Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης – 2610 969611
https://prosvasi.upatras.gr/forma-ekdilosis-endiaferontos-gia-viomatiko-ergastirio-me-titlo-epikoinonia-kai-ekfrasi/
Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών
Τη συγχαρητήρια ανακοίνωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/sygcharitiria-anakoinosi-tis-kosmiteias-tis-scholis-epistimon-ygeias-12/
Εφαρμοσμένη Ανθοκομία & Αξιοποίηση Φυτικής Βιοποικιλότητας στον Βοτανικό Κήπο «Ζέλιος Γη»
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Γενική Ανθοκομία», οι φοιτητές 3ου εξαμήνου του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στον ιδιωτικό Βοτανικό Κήπο «Ζέλιος Γη», στο Αηδόνι Γαβρολίμνης Αιτωλοακαρνανίας.
Η επίσκεψη είχε ως στόχο την άμεση επαφή των φοιτητών με ένα πρότυπο φυτολογικό περιβάλλον, καθώς και την εμβάθυνση στη γνώση των καλλωπιστικών και χρήσιμων φυτικών ειδών μέσω βιωματικής μάθησης.
Κατά την εξαιρετικά τεκμηριωμένη ξενάγηση από τον κ. Αριστοτέλη Ζέλιο, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν περισσότερα από 3.500 φυτά, να γνωρίσουν σπάνια και μοναδικά είδη, και να ενημερωθούν για τις ιδιαίτερες ιδιότητες, τις καλλιεργητικές απαιτήσεις και τις πολλαπλές χρήσεις τους στην Ανθοκομία, τη Φαρμακευτική βοτανική και την Αρχιτεκτονική Τοπίου. Η εκπαιδευτική εμπειρία εμπλουτίστηκε περαιτέρω με την επίσκεψη στο εργαστήριο παραγωγής φυσικών καλλυντικών, όπου ο κ. Μιχάλης Χατζής παρουσίασε διεξοδικά τις βασικές αρχές και στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, μεταφέροντας στους φοιτητές πολύτιμες πρακτικές γνώσεις από τον χώρο της εφαρμοσμένης φυτικής αξιοποίησης.
Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τη σημασία της σύνδεσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα, και ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι τέτοιου είδους συνεργασίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη γνωριμία των φοιτητών με την εφαρμοσμένη επιστήμη και τα σύγχρονα πεδία επαγγελματικής δραστηριοποίησης.
Προσβλέπουμε, συνεπώς, στη διεύρυνση και στη σταθεροποίηση ανάλογων δράσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.
Επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστου Μπούρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο – Εγκαίνια νέου Εργαστηρίου
Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Αγρινίου επισκέφθηκε τη Δευτέρα 24/11/2025 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας, προκειμένου να εγκαινιάσει το νέο Εργαστήριο, δωρεά του Ιδρύματος «Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα», ενώ στη συνέχεια είχε διαδοχικές ενημερωτικές συναντήσεις με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καθώς και του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας.
Συγκεκριμένα, έπειτα από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα», στο πλαίσιο υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου, εστάλη αίτημα για δωρεά προς το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο έγινε αποδεκτό από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Καθηγητές του Τμήματος, το Ίδρυμα «Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα», ανέλαβε το κόστος της αγοράς και τοποθέτησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού ύψους 20 χιλ. ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. που τοποθετήθηκε σε χώρο του κτηρίου όπου στεγάζεται το εν λόγω Τμήμα.
Στα εγκαίνια του νέου Εργαστηρίου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων παρέστησαν οι Καθηγητές και τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος καθώς και οι κύριοι Αναστάσιος Κάππας και Γιάννης Σελιμάς, εκ μέρους του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα».
Για το νέο Εργαστήριο έχει εκκινήσει από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων διαδικασία επίσημης θεσμοθέτησής του, υπό τον τίτλο «Εργαστήριο Ασφάλειας, Ποιότητας και Εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας Τροφίμων».
Το νέο Εργαστήριο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπεται να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει το Τμήμα. Συγκεκριμένα, θα προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής συστηματικά οργανωμένης και υψηλού επιπέδου έρευνας και διδασκαλίας στα αντικείμενα της Ασφάλειας Τροφίμων, Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υγιεινής και Ασφάλειας Βιομηχανιών Τροφίμων, Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Τοξικολογίας Τροφίμων, Μοριακών Τεχνικών Ανάλυσης Τροφίμων, Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων Διατροφής.
Δηλώσεις κ. Αναστάσιου Κάππα, Προέδρου Ιδρύματος «Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα»: «Το Ίδρυμα Κάππα προχώρησε στην δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου Εργαστηρίου για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Π.Π. Σκοπός του Ιδρύματος ήταν η ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο μας, διότι ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την διακίνηση της γνώσης, των ιδεών, αλλά και τις πολιτισμικής αφύπνισης του πληθυσμού. Ευχόμαστε να μπορούν να εργαστούν άνετα οι καθηγητές και οι φοιτητές και να υπάρξουν σύντομα καινοτόμα αποτελέσματα».
Δηλώσεις Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστου Μπούρα: «Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κάππα γι΄αυτή την χορηγία – δωρεά που έκανε για την αναβάθμιση του εργαστηρίου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Τα δημόσια πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο έχουν τρεις πυλώνες χρηματοδότησης: Ο 1ος πυλώνας είναι η κρατική δαπάνη, ο 2ος πυλώνας είναι οι ίδιοι πόροι και ο 3ος πυλώνας είναι οι χορηγίες και οι δωρεές. Είμαστε σήμερα εδώ για να εγκαινιάσουμε μια προσπάθεια η οποία στηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κάππα και ήρθε και το Πανεπιστήμιο Πατρών στη συνέχεια και συμπλήρωσε κάποιες ελλείψεις, έτσι ώστε σήμερα να είμαστε μπροστά σε αυτό το εργαστήριο. Θέλω να ευχηθώ να αξιοποιηθεί αυτή η δωρεά του Ιδρύματος Κάππα που ως χορηγός στάθηκε αρωγός στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων».
Δηλώσεις κ. Γρηγόρη Μπεληγιάννη, Προέδρου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: «Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου το Ίδρυμα Κάππα, το οποίο συνετέλεσε ώστε να έχουμε τον βασικό εξοπλισμό στο συγκεκριμένο εργαστήριο, καθώς και το Πανεπιστήμιο Πατρών και προσωπικά τον κ. Πρύτανη, ο οποίος ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα διαδικαστικά, διότι ένα εργαστήριο είναι πιο σύνθετο στο να δημιουργηθεί, αφού δεν απαιτείται μόνο ο εξοπλισμός, χρειάζονται επίσης πάρα πολλές άλλες επικουρικές πράξεις που πρέπει να γίνουν, για να μπορεί πια ένα εργαστήριο να είναι εργονομικό και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν τόσο τα μέλη ΔΕΠ δηλ. οι Καθηγητές του Τμήματος, όσο και οι φοιτητές. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαστήριο, το πιο σύγχρονο από όσα λειτουργούν στο Τμήμα μας και θα συντελέσει πάρα πολύ τόσο στον ερευνητικό τομέα, αλλά πιστεύω εξίσου σημαντικό είναι ότι, θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να πραγματοποιούν πειραματικές διπλωματικές εργασίες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους Επιστήμονες και Τεχνολόγους Τροφίμων. Σκοπός μας είναι πάνω απ’ όλα να τους δίνουμε όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας και να έχουν όλα τα δυνατά εφόδια για να προχωρήσουν στην σταδιοδρομία τους».
Σύνδεσμος βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=LDton2n0E7Y
Χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις
9η Patras IQ 2026 | Γίνε εκθέτης!
Τελευταία νέα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών
–Έναρξη λειτουργίας προγραμμάτων Κολύμβησης για Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών : εδώ
-Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χειμερινό Φοιτητικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Πανεπιστημίου Πατρών: εδώ
ΜΕΤ: Τεύχος Δεκεμβρίου 2025-Ιανουαίου 2026 Ενημερωτικού Ανα-ΜΕΤ-άδοση
Δείτε το Τεύχος 43ο Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2026
Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php
