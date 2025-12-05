Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα νέα της εβδομάδας

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών τίτλων σπουδών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι: Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,2,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 Δεκεμβρίου 2025 Οι σύνδεσμοι διαδικτυακής μετάδοσης των Τελετών Ορκωμοσίας ανά ημέρα είναι οι ακόλουθοι: 1/12 https://youtube.com/live/Qw_C20xG8Iw?feature=share

2/12 https://youtube.com/live/VUWMuNvU-JQ?feature=share

8/12 https://youtube.com/live/ce2B2XM-i_M?feature=share

9/12 https://youtube.com/live/1BVLwQ_wrcY?feature=share

10/12 https://youtube.com/live/TaO9yPwA8aU?feature=share

11/12 https://youtube.com/live/aEGijgyOyBA?feature=share

12/12 https://youtube.com/live/lOAO0nZu1-4?feature=share

15/12 https://youtube.com/live/5Mkg6KCxtFw?feature=share

16/12 https://youtube.com/live/q0zotrZU_Wg?feature=share

17/12 https://youtube.com/live/U_VSfawDnYI?feature=share Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα των Τελετών καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες διεξαγωγής των Τελετών μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-noemvriou-dekemvriou-2025-odigies-chrisimes-plirofories/

ΜΕΤ: Εκδήλωση “Εθελοντής = Ενεργός Πολίτης” | 07/12/2025, 18:30 Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στις 18.30, πρόκειται να διοργανωθεί εκδήλωση στην οποία θα τιμηθούν οι εθελοντές του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/met-ekdilosi-ethelontis-energos-politis-07-12-2025/ ——————————————————————————————————– Το Ταξίδι της Καινοτομίας: Από το Pipeline στον Ασθενή | 08/12/2025 , 17:30 Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί στην τηλεδιάλεξη που θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:30 ο κ. Πέτρος Γκαζώνης, Head of Development Operations, Amgen Hellas με θέμα «Το Ταξίδι της Καινοτομίας: Από το Pipeline στον Ασθενή». Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/to-taxidi-tis-kainotomias-apo-to-pipeline-ston-astheni-08-12-2025/ Ζήστε δύο ημέρες γεμάτες τέχνη και δημιουργία στο Urban Fest 2025 | 08-09.12.2025 Η πόλη της Πάτρας ετοιμάζεται να υποδεχθεί το φετινό διήμερο του Routelab “Urban Fest 2025”, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού. Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ που υπόσχεται να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι σε μουσικές, χορό, εικόνες και εμπειρίες! Το φετινό σημείο αναφοράς του Φεστιβάλ είναι η έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από τις “ρίζες” τους αλλά και την παράδοση του τόπου όπου μεγάλωσαν και πήραν τα πρώτα ερεθίσματα τους. Ενδιαφέρουσες ομιλίες Θα πραγματοποιηθούν θεματικές ομιλίες από ανθρώπους της τέχνης και της δημιουργίας. Θα μοιραστούν ιδέες και νέες προοπτικές για τη δημιουργικότητα στη νέα εποχή. Μεταξύ των ομιλητών που θα φιλοξενηθούν στη σκηνή του Routelab, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει talks που αφορούν τον ρόλο της τέχνης στην καθημερινότητα, τις μορφές έκφρασης και τη σημασία της πολιτιστικής ταυτότητας από τον Νίκο Ξυδά – Ιδρυτή Humble, την καταξιωμένη Πρίμα Μπαλαρίνα Μαρία Μηλιοπούλου, τη Σοφία Ταγκαλάκη που λειτουργεί Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα, τον Γιάννη Δεληγιάννη – Δ/ντη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Παιχνιδιών του Ι.Π., την Αντωνία Κατριμπούζα και την Κατερίνα Παπαδημητρίου να μιλούν για την κεραμική και τα κοσμήματα, αντίστοιχα. Δράσεις του Κρυμμένου Θησαυρού του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 θα εκπροσωπηθούν από τον Γιώργο Ρόδη, μέλος του καρναβαλικού πληρώματος 60. Μουσικές σκηνές και ξεχωριστές εμφανίσεις Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες με μοναδικά δρώμενα. Το μουσικό σχήμα Sandi με τις αυθεντικές συνθέσεις τους θα δημιουργήσουν γέφυρες ανάμεσα στο παλιό και το νέο προβάλλοντας τον πλούτο και τη διαχρονικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η χορευτική ομάδα Horrisia dnc project θα δώσει στους παραδοσιακούς χορούς μια πιο σύγχρονη χροιά που θα αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα της σημερινής κοινωνίας. Η μουσικός Ελευθερία Δαουλτζή θα εξερευνήσει τη σύνδεση παραδοσιακών μελωδιών με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Οι Σουσουράδες θα έχουν ετοιμάσει μία παράσταση αφήγησης εκπονώντας κάποιο παραδοσιακό έργο. Το φεστιβάλ θα κλείσει με κέφι και χορό από Τα Παιδιά στον Κάμπο. Ντοκιμαντέρ που ζωντανεύουν Μια ιστορική, οπτικοακουστική, καταγραφή προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Άνθρωποι από τον Πανεπιστημιακό χώρο, την Καρναβαλική Ακαδημία και πολιτιστικούς τομείς μέσα από τις εξιστορήσεις τους μεταφέρουν σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη και το ρόλο της δημιουργικής βιομηχανίας στην περιοχή. Βάζω το Σώμα μου Σε Θέση Προπομπός της διοργάνωσης θα αποτελέσει ένα workshop με τίτλο: «Βάζω σε Θέση το Σώμα μου», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη χορογράφο και σκηνοθέτρια Μαριμίλλη Ασημακοπούλου στον χώρο της, M.A. School Of Performing Arts, στις 7 Δεκεμβρίου στις 17.00. Ένα διαδραστικό workshop που υπόσχεται να σε αφυπνίσει και να σου θυμίσει τι μπορεί να κάνει το σώμα σου όταν του δώσεις χώρο! (Κράτηση θέσης: https://bit.ly/4pjPUce ). Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ανθρώπους με πάθος για ό,τι αγαπούν. Ομιλητές που εμπνέουν. Συζητήσεις που προκαλούν σκέψη. Εμπειρίες που μένουν. Και όλα αυτά, με ελεύθερη είσοδο! Η πολιτιστική και δημιουργική κοινότητα γιορτάζει — και σας περιμένει να γίνετε μέρος της! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΜΚΕ ROUTELAB – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – IONIAN TV ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ CONTENT PARTNER: MOSAIC Culture & Creativity – EUROPE DIRECT ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Μ.Α. School of Performing Art ——————————————————————————————————–

Συνέδριο One Health Nexus | 8-11.12.2025 Το Πανεπιστήμιο Πατρών φιλοξενεί το ONE-Bridge International Conference (One Health Nexus: Bridging Human, Animal & Environmental Health Across Europe).

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και το συνέδριο είναι ΥΒΡΙΔΙΚΟ (δια ζώσης & online). Υποβολές & Εγγραφές -Εγγραφή παρακολούθησης:https://one-bridge.iwaterfood.gr/conference/registration-form/ -Ιστότοπος συνεδρίου:https://one-bridge.iwaterfood.gr/ Γιατί να συμμετάσχω; -Διεπιστημονικό: ιατρική, κτηνιατρική, δημόσια υγεία, περιβάλλον, τρόφιμα, βιοεπιστήμες, μηχανικοί δεδομένων, πολιτικές υγείας. -Διεθνές δίκτυο ομιλητών & φορέων (WHO,ECDC,EODY,etc.), keynotes, workshops, roundtables, posters & short talks. -Free of charge Ημερομηνίες & Θεματικές -Δευτέρα 8/12: Preventing Human & Zoonotic Disease Transmission -Τρίτη 9/12: Combating Antimicrobial Resistance (AMR) -Τετάρτη 10/12: Climate Crisis, Public & Environmental Health -Πέμπτη 11/12: Digital Innovation to Advance One Health Ερωτήσεις / επικοινωνία: [email protected]

——————— Κύκλος σεμιναριακών διαλέξεων “Πλανητικής Γεωλογίας” Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένες Γεωεπιστήμες” του Τμήματος Γεωλογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας οργανώνει στο πλαίσιο του μαθήματος “Πλανητική Γεωλογία. Εξερευνώντας τη Γεωλογία του Ηλιακού Συστήματος” και του θεσμού των ΓΕΩΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ του Τμήματος Γεωλογίας, κύκλο σεμιναριακών διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών. Αναλυτικές πληροφορίες για το σχετικό πρόγραμμα των διαλέξεων μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/kyklos-seminariakon-dialexeon-planitikis-geologias/ Αρχαίες και Σύγχρονες Φιλοσοφικές και Επιστημονικές Θεωρίες για την Φύση, τον Κόσμο και τον Άνθρωπο (ΙΙΙ) | 10/12/2025 Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/archaies-kai-sygchrones-filosofikes-kai-epistimonikes-theories-gia-tin-fysi-ton-kosmo-kai-ton-anthropo-iii-10-12-2025/ ---- Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος | 11.12.2025 | 10:00-13:00 Καθώς μπαίνουμε με ταχύτατους ρυθμούς στην καρδιά του πιο γιορτινού μήνα, τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια αναβοσβήσουν ακόμα πιο έντονα. Η περίοδος που η προσφορά κι η αλληλεγγύη φορούν τα καλά τους κατέφθασε. Η ανάγκη για αίμα, όμως, δεν γνωρίζει εποχές ούτε διαλείμματα. Καθημερινά, χιλιάδες συνάνθρωποί μας χρειάζονται μεταγγίσεις για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η πιο απλή και ανθρώπινη πράξη που μπορεί να προσφέρει πραγματική ελπίδα και να «φωτίσει» τα πρόσωπα των ληπτών καλύτερα κι από φωτάκια. Έτσι, έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μας, με χαρά θα σας απαντήσουμε: e-mail : [email protected] Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

——————————————————————————————————– Επιστημονικό Συνέδριο: «Ανθρωπόκαινος Επιτελεστικότητα & Performance: Ποίηση, Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες και AI» | 12–14.12.2025 Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το Επιστημονικό Συνέδριο: «Ανθρωπόκαινος Επιτελεστικότητα & Performance: Ποίηση, Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες και AI» στις 12–14 Δεκεμβρίου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και τη Βιβλιοθήκη- Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Πατρών. Το συνέδριο επιδιώκει, υπό το πρίσμα της Ανθρωπόκαινου, να διερευνήσει τις δυναμικές συναντήσεις της performance με: -την ποίηση -τις περιβαλλοντικές σπουδές -τις τεχνολογικές σπουδές Στόχος είναι να αναδειχθούν: -οι θεωρητικές και δημιουργικές συνάψεις ανάμεσα στην performance και την ποιητική έκφραση -οι τρόποι με τους οποίους η επιτελεστική πράξη συνομιλεί με το περιβάλλον και την οικολογική κρίση -οι νέες μορφές καλλιτεχνικής και επιτελεστικής δημιουργίας που διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεχνητή νοημοσύνη Μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και βιωματικά εργαστήρια, το συνέδριο φιλοδοξεί να συγκροτήσει έναν χώρο διεπιστημονικής ανταλλαγής και έρευνας, ενισχύοντας τα δίκτυα επιστημόνων, καλλιτεχνών και φοιτητών που δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες θεματικές: -Ανθρωπόκαινος επιτελεστικότητα -Επιτέλεση / performance -Επιτελεστική ποίηση / performance poetry -Οικολογική επιτέλεση / eco-performance -Τεχνο-αισθητική επιτέλεση / techno-aesthetic performance To Συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία του ΤΕπΕΚΕ με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης & το Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, το ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, το ΜΠΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://performance.upatras.gr//συνέδριο-ανθρωπόκαινος-επιτελεστικό/ ——————————————————————————————————–