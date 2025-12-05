Οδύσσεια το περπάτημα υπό βροχή στα πεζοδρόμια της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Το πρώτο που συναντά κανείς στα πεζοδρόμια της Πάτρας εν μέσω βροχόπτωσης είναι μικρές "λίμνες" ανα τακτά διαστήματα.

Αυτό έχει την ερμηνεία του στις κλίσεις που δεν έχουν προβλεφθεί και επίσης στη βύθιση κάποιων κυβόλιθων στο υπόστρωμα των πεζοδρομίων.

Από την άλλη πλευρά υδρορροές καταλήγουν πάνω στα πεζοδρόμια και όχι μέσα από λούκια κάτω από αυτά. Επιπρόσθετα πολλά πεζοδρόμια έχουν τμηματική κάλυψη πάνω από αυτά με αποτέλεσμα η κίνηση πάνω στα πεζοδρόμια να απαιτεί μια ακόμη ματιά στα άλλα εμπόδια που συναντά κανείς.

Και το κερασάκι στην τούρτα είναι τα εκτελούμενα έργα και τα καλύμματα σε κτίρια με φθορές που αναγκάζουν τους πατρινούς να κατεβαίνουν ακόμη και στο οδόστρωμα για να κινηθούν στο κέντρο της Πάτρας.

Οι παρακάτω εικόνες είναι από πεζοδρόμια της Αγίου Ανδρέου και όχι μόνο.