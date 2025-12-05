Back to Top
Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τόνισε ότι δέχεται με ιδιαίτερη χαρά και τιμή έναν τέτοιο τίτλο "από ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο τιμά την Ελλάδα παγκοσμίως"

Επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγορεύτηκε νωρίτερα σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τόνισε ότι δέχεται με ιδιαίτερη χαρά και τιμή έναν τέτοιο τίτλο "από ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο τιμά την Ελλάδα παγκοσμίως στα ακαδημαϊκά φόρα".

Πρόσθεσε μάλιστα ότι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προοδεύει με καλπάζοντα ρυθμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο.

Η εκδήλωση άνοιξε με προσφώνηση από τον πρύτανη του πανεπιστημίου, καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

 

Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος δεν έκρυψε τη συγκίνηση την οποία ένιωσε όταν προσκύνησε την Κάρα του Αγίου Ανδρέα στον ναό του Πολιούχου της Πάτρας.

