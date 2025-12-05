Μακρυνεία: Σπαραγμός στην ταφή του 24χρονου Σωτήρη που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στη Λούτσα

Ήταν όλοι εκεί, στο τελευταίο του ταξίδι, για να αποχαιρετήσουν τον Σωτήρη με την καθαρή ματιά και το ζεστό χαμόγελο.

Πλήθος κόσμου, με δάκρυα στα μάτια, περίμεναν από νωρίς την πομπή που μετέφερε τη σορό του νέου άνδρα από την Αθήνα.

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον 24χρονο Σωτήρη. Τον νέο που έχασε την ζωή του τόσο τραγικά στην Λούτσα όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω του.

Νωρίτερα το πρωί, σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου νέου.

Συγγενείς και φίλοι έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και με δάκρυα στα μάτια έδιναν κουράγιο στη μητέρα του 24χρονου Σωτήρη που έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της αδελφής του.

Ο Σωτήρης ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια «Leonidas» και τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο ιδρυτής της σοκολατοβιομηχανίας Λεωνίδας Κεστεκίδης, ήταν ο παππούς της μητέρας του από την πλευρά του πατέρα της.

Ο 24χρονος εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο συνεχίζοντας το όραμα του προπάππου του Λεωνίδα Κεστεκίδη, που με τις πραλίνες του κατάφερε να καθιερωθεί στον χώρο της σοκολατοποιίας παγκοσμίως και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που μετρά 112 χρόνια.

