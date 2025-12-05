Το λάθος που αποκάλυψε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων στην Πάτρα

Εδώ και έξι μήνες, ομάδα 10 αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών παρακολουθούσε στενά δύο εγκληματικές ομάδες Ρομά που εκμεταλλεύονταν ανήλικους για να διαπράττουν κλοπές σε καταστήματα και οικίες στην Πάτρα.

Το δύσκολο για τους αστυνομικούς ήταν να αποδείξουν ότι πίσω από τις κλοπές βρισκόταν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο επεδίωκε να εκμεταλλευτεί την ανηλικότητα των παιδιών, ποντάροντας στην ατιμωρησία τους.

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν οι δράστες έκαναν το κρίσιμο λάθος, δεν επέστρεψαν ένα παιδί στη μητέρα του, από την οποία το είχαν αρπάξει για να το εκμεταλλευτούν σε διαρρήξεις και ληστείες. Η μητέρα, σοκαρισμένη από την κατάσταση, μίλησε στους αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας τα πρόσωπα που είχαν υποβάλει το παιδί σε εκμετάλλευση, όπως αναφέρει η εφημερίδα "Πελοπόννησος". Από εκεί και πέρα, η υπόθεση ξετυλίχθηκε με ταχύτητα.

Η έρευνα εντάθηκε μετά τις καταθέσεις των παιδιών, οι οποίες λήφθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου, και οδήγησε στον σχεδιασμό της αστυνομικής επιχείρησης στον καταυλισμό της Εγλυκάδας και στην περιοχή των Προσφυγικών. Κατά την επιχείρηση απελευθερώθηκαν οι ανήλικοι που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, με τρία παιδιά να εντοπίζονται κλειδωμένα να κοιμούνται σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι δράστες, που δεν είχαν άλλη πηγή εισοδήματος πέρα από τις κλοπές των ανηλίκων, εκμεταλλεύονταν τα παιδιά ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες, οδηγώντας τα σε διαρρήξεις ενώ οι ίδιοι περίμεναν στα αυτοκίνητα για να αρπάξουν τα κλοπιμαία.

Τη Δευτέρα το πρωί οι εννέα συλληφθέντες θα απολογηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.