Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση Ρομά που στρατολογούσε ανήλικους για κλοπές

Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε καταυλισμούς Ρομά στον Ριγανόκαμπο και την Εγλυκάδα Πατρών, αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, οδηγώντας σε 20 προσαγωγές και συνολικά 17 συλλήψεις.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται οκτώ ανήλικοι, ηλικίας 10 έως 15 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με τις Αρχές αντιμετωπίζονται ως θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς φέρεται να στρατολογήθηκαν για τη διάπραξη δεκάδων κλοπών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της Αχαΐας, μεταξύ των οποίων η Άμεση Δράση, η ΟΠΚΕ και η Διμοιρία Υποστήριξης. Οι Αρχές διερευνούν εδώ και μήνες τη δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε συστήσει οργανωμένη ομάδα με σαφή δομή και ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ανηλίκων για τη διάπραξη 72 κλοπών και διαρρήξεων σε σπίτια, καταστήματα, οχήματα αλλά και ληστρικών επιθέσεων.

Οι γονείς των ανήλικων φέρονται να έχουν ρόλο κεντρικών διαμεσολαβητών στην προώθηση των παιδιών σε παράνομες πράξεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διώξεις για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Το ενδεχόμενο απόδοσης της κατηγορίας της εμπορίας ανθρώπων σε συγκεκριμένα πρόσωπα παραμένει ανοιχτό, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε συστηματική εκμετάλλευση των παιδιών προς όφελος της οργάνωσης.

Οι ανήλικοι εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί για τη φιλοξενία και προστασία τους σε κατάλληλες δομές.

Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών να ερευνούν αν η οργάνωση εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες – έξι άνδρες και τρεις γυναίκες – αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με τη συνδρομή Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστρικών κλοπών, διακεκριμένων κλοπών και εμπορίας ανθρώπων.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν χθες (03-12-2025) το πρωί,στοχευμένες και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδος Πατρών, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή Προσφυγικών Πατρών.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προσήχθησαν συνολικά –17- άτομα, εκ των οποίων –8- ανήλικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώσυνελήφθησαν οι-9-κατηγορούμενοι (-6- άνδρες και -3- γυναίκες), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων (με τη μορφή της στρατολόγησης ανηλίκων για τέλεση εγκληματικών πράξεων).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις 13-07-2024 έως και την 01-12-2025, στην Πάτρα, ενέχονται σε -72- περιπτώσεις ληστρικών κλοπών, κλοπών σε οικίες, σε καταστήματα και σε οχήματα, καθώς και κλοπές μοτοσικλετών.

Από την ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη δράση, με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών και για να πετύχουν τον σκοπό τους χρησιμοποιούσαν συστηματικά ανήλικους ηλικίας από 10 έως 15 ετών, ως φυσικούς αυτουργούς των αξιόποινων πράξεων, εκμεταλλευόμενοι το μειωμένο καταλογισμό και την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση των τελευταίων.

Οι κατηγορούμενοι, έχοντας απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές για συναφή αδικήματα, εξασφάλιζαν μέσω των αξιόποινων πράξεών τους παράνομο περιουσιακό όφελος και έθεταν τους ανήλικους σε κίνδυνο, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την παιδική τους ηλικία.

Οι ανήλικοι θύματα εμπορίας ανθρώπων εξετάσθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας, ενώ παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας στο Δήμο Πατρέων και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων η εξεύρεση κατάλληλων δομών για την φιλοξενία και την προστασία τους.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζεται η προανάκριση για να διερευνηθεί ηεμπλοκή της εγκληματικής οργάνωσης σε τυχόν άλλεςεγκληματικέςπράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.