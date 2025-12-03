Ριγανόκαμπος: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον καταυλισμό των Ρομά

Ελέγχουν σημείο προς σημείο τον καταυλισμό για παράνομες δραστηριότητες και μέτρα τάξης
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο, στην Πάτρα.
Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αποκλείσει τον χώρο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και drone για την παρακολούθηση της κατάστασης από αέρος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές ελέγχουν σημείο προς σημείο τον καταυλισμό, με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση της τάξης. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η κίνηση γύρω από τον καταυλισμό παρακολουθείται στενά.
Η Αχαΐα σε αγροτικό αναβρασμό: Η Δυτική Αχαΐα ανοίγει σήμερα τον «χορό» των μπλόκων- Ακολουθούν, την Πέμπτη ο Ερύμανθος και την Παρασκευή η Αιγιάλεια
Πάτρα- Δεύτερη μέρα απεργίας: Οι ταξιτζήδες απαιτούν λύσεις για τα αιτήματά τους
Αχαΐα: Ανθρωποκτονίες, ληστείες, ενδοοικογενειακή βία: Η πλειοψηφία των δραστών κυκλοφορεί ελεύθερη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr