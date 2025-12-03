Ριγανόκαμπος: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον καταυλισμό των Ρομά

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο, στην Πάτρα.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αποκλείσει τον χώρο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και drone για την παρακολούθηση της κατάστασης από αέρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές ελέγχουν σημείο προς σημείο τον καταυλισμό, με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση της τάξης. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η κίνηση γύρω από τον καταυλισμό παρακολουθείται στενά.