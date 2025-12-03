Πάτρα- Δεύτερη μέρα απεργίας: Οι ταξιτζήδες απαιτούν λύσεις για τα αιτήματά τους

Συνεχίζουν και σήμερα Τετάρτη την 48ωρη απεργία τους οι οδηγοί ταξί, η οποία ξεκίνησε χθες, Τρίτη. Το Σωματείο τους συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση που προκήρυξε η ΠΟΕΙΑΤΑ, με διακοπή όλων των δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών.

Σε ανακοίνωση του Σωματείου τονίζεται ότι η απεργία ξεκίνησε από τις 5:00 το πρωί της Τρίτης και θα συνεχιστεί έως τις 5:00 το πρωί της Πέμπτης, με καθολική συμμετοχή όλων των οδηγών. Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με τα οχήματα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και ακολούθησε πορεία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπου παρέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματα του κλάδου.

Για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Μεταφορικούς Συνεταιρισμούς Ράδιο-Ταξί, οι οποίοι διαθέτουν τον απαραίτητο αριθμό οχημάτων.

Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί περιλαμβάνουν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από εφαρμογές μεταφοράς.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ. οχήματα.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.