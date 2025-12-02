Πάτρα: Εξαπάτηση 79χρονης- Της έκλεψαν κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ

Back to Top
Η Ασφάλεια Πατρών αναζητά τους δράστες

Στην Πάτρα, η Αστυνομία ερευνά σοβαρή υπόθεση εξαπάτησης 79χρονης. Σύμφωνα με καταγγελία της, ένας άνδρας και μία γυναίκα την προσέγγισαν κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, παρουσιάζοντάς τους ως φοροτεχνικούς και ισχυριζόμενοι ότι δικαιούται επίδομα.

Η ηλικιωμένη επιβιβάστηκε στο όχημά τους και τους οδήγησε στο σπίτι της, όπου, με τη μέθοδο της απασχόλησης, της αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Η Ασφάλεια Πατρών αναζητά τους δράστες.
 
 

