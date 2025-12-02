Πάνω από 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης -Τι δείχνουν οι τιμές για πετρέλαιο και ρεύμα

Οι τιμές της θέρμανσης
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχουν περιθώριο υποβολής αίτησης επιδότησης θέρμανσης, όσοι δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα.
Και δεν είναι λίγοι, αν λάβουμε υπόψιν τα περσινά στοιχεία που έδειξαν ότι πάνω από 1,2 εκατ νοικοκυριά επιδοτήθηκαν είτε για χρήση πετρελαίου- φυσικού αερίου είτε για θέρμανση με ηλεκτρικές συσκευές.
Σύμφωνα με το economistas.gr μέχρι χθες το βράδυ, είχαν «πέσει» στο σύστημα του myΘέρμανση 725.872 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα ορυκτά καύσιμα, καθώς και 282.888 αιτήσεις επιδότησης για ρεύμα. Οι περίπου 200 χιλιάδες δικαιούχοι που απομένουν, φαίνεται ότι «κολλάνε» στα διαδικαστικά, τα οποία αφορούν κυρίως στην προεργασία των διαχειριστών για την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιδότησης.
Ειδικότερα, οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, πρέπει να δηλώσουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:
- τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας
- τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει
- τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία
- τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης
- το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.
Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων οι διαχειριστές πρέπει να προβούν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής, επιτρέποντας έτσι τις αιτήσεις από τους δικαιούχους. Με δεδομένο ότι αυτή η διαδικασία από τους διαχειριστές δεν μπορεί να γίνει μετά τις 5 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι πρέπει να τους πιέσουν για να μη χάσουν το επίδομα.
Οι τιμές της θέρμανσης
Μπαίνοντας από σήμερα κι επισήμως στον χειμώνα, που άρχισε να δείχνει τα «δόντια» του, είναι βέβαιο ότι οι διακόπτες της θέρμανσης θα ανοίγουν πιο εύκολα. Το καλό νέο είναι ότι οι τιμές επί του παρόντος παραμένουν φιλικές.
Ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης, η αλήθεια είναι ότι έχει «τσιμπήσει» γύρω στα 4 λεπτά από την τιμή εκκίνησης, «παίζει» γύρω στα 1,17 ευρώ/ λίτρο, ωστόσο οι σταθερά χαμηλές διεθνείς τιμές εκτιμάται ότι θα φτάσουν μέχρι την αντλία. Ήδη, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, όπως καταγράφονται στο Δελτίο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, οι τιμές στα πετρέλαια υπολογίζεται ότι θα πέσουν γύρω στα 13 λεπτά μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.
Ακόμα πιο θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο του φυσικού αερίου, καθώς η προσδοκία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία έχει πιέσει την τιμή του στα 28 ευρώ, δηλαδή περίπου 11% χαμηλότερα μέσα σε έναν μήνα και 40% πιο κάτω σε σχέση με πέρσι. Αν και ο εφιάλτης της περιόδου 2022- 2023 έχει περάσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε σχέση με τα προ πολέμου επίπεδα, η τιμή του φυσικού αερίου είναι σχεδόν διπλάσια. Ακόμα κι έτσι, το κόστος θέρμανσης είναι σχεδόν το μισό σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
Θετικά, επί του παρόντος, είναι τα μαντάτα και για όσους χρησιμοποιούν ρεύμα για να ζεσταθούν. Ο Νοέμβριος «έκλεισε» με τη μέση χονδρική τιμή να διαμορφώνεται στα 106,45 ευρώ/MWh, δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερα από τα 112,26 ευρώ του Οκτωβρίου και πολύ χαμηλότερα από τα 137,42 ευρώ του περσινού Νοεμβρίου. Με αυτά τα δεδομένα, τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο που ανακοινώνουν σήμερα οι πάροχοι, δεν αναμένεται να έχουν αυξήσεις. Υπολογίζεται ότι με μέση μηνιαία κατανάλωση στις 300kWh, το κόστος θέρμανσης με κλιματιστικό κυμαίνεται από 26 έως 40 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών ενός διαμερίσματος 80τ.μ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr