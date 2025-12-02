Πάνω από 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης -Τι δείχνουν οι τιμές για πετρέλαιο και ρεύμα

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχουν περιθώριο υποβολής αίτησης επιδότησης θέρμανσης, όσοι δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα.

Και δεν είναι λίγοι, αν λάβουμε υπόψιν τα περσινά στοιχεία που έδειξαν ότι πάνω από 1,2 εκατ νοικοκυριά επιδοτήθηκαν είτε για χρήση πετρελαίου- φυσικού αερίου είτε για θέρμανση με ηλεκτρικές συσκευές.

Σύμφωνα με το economistas.gr μέχρι χθες το βράδυ, είχαν «πέσει» στο σύστημα του myΘέρμανση 725.872 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα ορυκτά καύσιμα, καθώς και 282.888 αιτήσεις επιδότησης για ρεύμα. Οι περίπου 200 χιλιάδες δικαιούχοι που απομένουν, φαίνεται ότι «κολλάνε» στα διαδικαστικά, τα οποία αφορούν κυρίως στην προεργασία των διαχειριστών για την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιδότησης.

Ειδικότερα, οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, πρέπει να δηλώσουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:

τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων οι διαχειριστές πρέπει να προβούν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής, επιτρέποντας έτσι τις αιτήσεις από τους δικαιούχους. Με δεδομένο ότι αυτή η διαδικασία από τους διαχειριστές δεν μπορεί να γίνει μετά τις 5 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι πρέπει να τους πιέσουν για να μη χάσουν το επίδομα.

Οι τιμές της θέρμανσης

Μπαίνοντας από σήμερα κι επισήμως στον χειμώνα, που άρχισε να δείχνει τα «δόντια» του, είναι βέβαιο ότι οι διακόπτες της θέρμανσης θα ανοίγουν πιο εύκολα. Το καλό νέο είναι ότι οι τιμές επί του παρόντος παραμένουν φιλικές.

Ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης, η αλήθεια είναι ότι έχει «τσιμπήσει» γύρω στα 4 λεπτά από την τιμή εκκίνησης, «παίζει» γύρω στα 1,17 ευρώ/ λίτρο, ωστόσο οι σταθερά χαμηλές διεθνείς τιμές εκτιμάται ότι θα φτάσουν μέχρι την αντλία. Ήδη, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, όπως καταγράφονται στο Δελτίο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, οι τιμές στα πετρέλαια υπολογίζεται ότι θα πέσουν γύρω στα 13 λεπτά μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.