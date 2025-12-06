Ανεβάζουν ταχύτητα οι αγρότες: Μπλόκα σε όλη τη χώρα - Στον αέρα το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Οι αγρότες συνεχίζουν ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις τους, με τα μπλόκα να πυκνώνουν καθημερινά τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο.

Χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στους δρόμους, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην μπουν σε διάλογο αν δεν υπάρξουν σαφείς προϋποθέσεις για λύσεις στα θεμελιώδη αιτήματά τους.

Στις καθημερινές γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στα μπλόκα καθορίζεται το πλάνο δράσης, με νέες μορφές πίεσης και περαιτέρω διεύρυνση των κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, με βασικό στόχο –όπως επισημαίνουν– την ξεκάθαρη αποτύπωση των αιτημάτων και της δύσκολης πραγματικότητας που βιώνει ο αγροτικός κόσμος.

Στα κύρια αιτήματα περιλαμβάνονται:

άμεση πληρωμή ενισχύσεων και αποζημιώσεων,

καθιέρωση κατώτατων εγγυημένων τιμών που αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής,

μείωση του κόστους μέσω αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα,

ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής για τον συντονισμό όλων των κινητοποιήσεων.

Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Το Σάββατο (06/12) στήθηκαν μπλόκα στα διόδια Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό και στην Αθηνών–Λαμίας, ενώ στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα δυναμική κίνηση: τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου από τη Δευτέρα και επ’ αόριστον.

Ειδικότερα, τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα (08/12), αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη της Παρασκευής (05/12), η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων.

Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο”.

Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου

Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας,απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο.

Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών – Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.