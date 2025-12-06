Ανεβάζουν ταχύτητα οι αγρότες: Μπλόκα σε όλη τη χώρα - Στον αέρα το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Νέα μπλόκα στήνουν σήμερα Σάββατο (6/12) οι αγρότες ενώ παράλληλα ενισχύουν τα ήδη υπάρχοντα
Οι αγρότες συνεχίζουν ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις τους, με τα μπλόκα να πυκνώνουν καθημερινά τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο.
Χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στους δρόμους, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην μπουν σε διάλογο αν δεν υπάρξουν σαφείς προϋποθέσεις για λύσεις στα θεμελιώδη αιτήματά τους.
Στις καθημερινές γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στα μπλόκα καθορίζεται το πλάνο δράσης, με νέες μορφές πίεσης και περαιτέρω διεύρυνση των κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, με βασικό στόχο –όπως επισημαίνουν– την ξεκάθαρη αποτύπωση των αιτημάτων και της δύσκολης πραγματικότητας που βιώνει ο αγροτικός κόσμος.
Στα κύρια αιτήματα περιλαμβάνονται:
άμεση πληρωμή ενισχύσεων και αποζημιώσεων,
καθιέρωση κατώτατων εγγυημένων τιμών που αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής,
μείωση του κόστους μέσω αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα,
ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής για τον συντονισμό όλων των κινητοποιήσεων.
Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Το Σάββατο (06/12) στήθηκαν μπλόκα στα διόδια Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό και στην Αθηνών–Λαμίας, ενώ στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα δυναμική κίνηση: τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου από τη Δευτέρα και επ’ αόριστον.
Ειδικότερα, τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα (08/12), αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη της Παρασκευής (05/12), η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο.
«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων.
Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο”.
Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων
Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.
Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου
Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας,απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.
Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο.
Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών – Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.
Νέα μπλόκα στη Μακεδονία
Στον δήμο Λαγκαδά, οι παραγωγοί προχωρούν στη δημιουργία νέου μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Καβάλας και άλλων οδικών αξόνων, ανάμεσα στους οποίους και ο δρόμος προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.
Πρόκειται για το τέταρτο αγροτικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, που προστίθεται στα Πράσινα Φανάρια, στη Χαλκηδόνα και στα Μάλγαρα.
Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει κατά περίπτωση. Αντίστοιχη εικόνα και στη Χαλκηδόνα, όπου καθημερινά διακόπτεται η κυκλοφορία στην παλιά ΕΟ Θεσσαλονίκης–Έδεσσας. Στα Πράσινα Φανάρια έχει αποκλειστεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με εναλλακτική μέσω Θέρμης ή της ΕΟ Θεσσαλονίκης–Μουδανιών.
Αντίστοιχα, κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Βέροια στην Ημαθία λόγω του μπλόκου στον κόμβο Νησελίου, ενώ μπλόκα λειτουργούν και σε Πέλλα, Κοζάνη, Πιερία και Σέρρες.
Συγκεκριμένα, μόλις σήμερα στήθηκε νέο μπλόκο στον κόμβο της Σιάτιστας.
Στον Προμαχώνα, όπου οι δράσεις ενισχύονται με τη στήριξη οδηγών ταξί και φορτηγών, αποφασίστηκε ολιγόωρος αποκλεισμός.
Κλιμάκωση στη Θεσσαλία
Στη Θεσσαλία αποφασίστηκε ενίσχυση των δράσεων από τη Δευτέρα, με σχεδιασμό για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου και των παρακαμπτήριων δρόμων.
Η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στον κόμβο της Νίκαιας, όπου βρίσκονται περίπου 4.000 τρακτέρ.
Μεγάλες κινητοποιήσεις καταγράφονται επίσης σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μικροθήβες.
Κρίσιμη “γραμμή” πίεσης τα τελωνεία
Στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης και Καλπακίου έχουν στηθεί μπλόκα που σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύουν τη διέλευση φορτηγών για ορισμένες ώρες ή επ’ αόριστον, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών επιτροπών.
Σήμερα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν για μία ώρα τον Προμαχώνα για όλα τα οχήματα, σε μια κίνηση υποδοχής των οδηγών φορτηγών δημόσιας χρήσης που φθάνουν για να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Σωματεία και φορείς των Σερρών βρέθηκαν επίσης στο σημείο για να ενώσουν τις φωνές τους με αγρότες και κτηνοτρόφους. Παρών και ο κλάδος των ταξί, με τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου να δηλώνει στήριξη στον πρωτογενή τομέα.
Ήπειρος, Στερεά, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία στο μέτωπο
Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται σε Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Θεσπρωτία, με συνεχείς αποκλεισμούς, πορείες και συγκεντρώσεις.
Στη Στερεά Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί μπλόκα σε Θήβα, ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.
Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο.
Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών – Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.
Στην Αχαΐα λειτουργούν ήδη τρία μπλόκα, ενώ ενισχύσεις φτάνουν από Αιτωλοακαρνανία και Βόνιτσα.
Συγκεκριμένα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.
Λέσβος και Κρήτη προχωρούν σε αποκλεισμούς
Στη Λέσβο, αποφασίστηκε αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης τη Δευτέρα, με μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία προς την πόλη.
Στην Κρήτη, από τις 8/12 αναμένεται έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων.
