Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ναυάγιο ανοικτά της Κρήτης: 18 νεκροί μετανάστες σε μισοβυθισμένη λέμβο

Ναυάγιο ανοικτά της Κρήτης: 18 νεκροί με...

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ

Τουλάχιστον 18 νεκροί έχουν ανασυρθεί νότια της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό μισοβυθισμένης λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν διασωθεί.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex.

Το σκάφος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής από φορτηγό με σημαία Τουρκίας.

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Ζελένσκι κάνει το πρώτο βήμα για ειρήνη στην Ουκρανία: Επικοινώνησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνομιλίες

Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους- Επ’ αόριστον αποκλεισμός του αεροδρομίου Ηρακλείου

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κρήτη Μετανάστες Ναυάγιο

Ειδήσεις