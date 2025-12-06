Ναυάγιο ανοικτά της Κρήτης: 18 νεκροί μετανάστες σε μισοβυθισμένη λέμβο

Τουλάχιστον 18 νεκροί έχουν ανασυρθεί νότια της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό μισοβυθισμένης λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν διασωθεί.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex.

Το σκάφος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής από φορτηγό με σημαία Τουρκίας.

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.