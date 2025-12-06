Κλιμακώνουν οι αγρότες: Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί δρόμων σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Σε νέα φάση κλιμάκωσης μπαίνουν σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων στη Δυτική Ελλάδα, με ενίσχυση των μπλόκων και προγραμματισμένους αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων.

Ο αγροτικός κόσμος σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στους δρόμους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα σοβαρά ζητήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει – ακόμη και μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, εάν χρειαστεί.

Τα σημερινά μπλόκα στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες πραγματοποιούν σήμερα το κεντρικό τους συλλαλητήριο στον κόμβο Αγγελοκάστρου, όπου σχεδιάζεται μεγάλο μπλόκο και πιθανή κατάληψη της Ιόνιας Οδού. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων τονίζει ότι ο νομός συμμετέχει δυναμικά στον πανελλαδικό αγώνα, μετά τις συγκεντρώσεις σε Λεπενού και Νεοχώρι και την πρόσφατη δημιουργία μπλόκου στη Βόνιτσα. Καλούν παράλληλα εργατικά σωματεία, επαγγελματίες, νέους και κατοίκους της περιοχής να στηρίξουν την προσπάθεια, υπογραμμίζοντας πως «η ακρίβεια πνίγει όλους».

Κινητοποιήσεις στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συνεχίζουν με ένταση τις δράσεις τους. Στην Αιγιάλεια στήθηκε χθες μεγάλο μπλόκο στη γέφυρα Σελινούντα, με μία ώρα αποκλεισμού της Ολυμπίας Οδού, ενώ αναμένεται νέα ενίσχυση του μπλόκου σήμερα το απόγευμα και πιθανή επανάληψη του αποκλεισμού.

Στον Κουρλαμπά (111), δεκάδες τρακτέρ αγροτών του Ερύμανθου βρίσκονται σε αναμονή για εντολή κλεισίματος του δρόμου ακόμη και εντός της ημέρας. Αντίστοιχα, οι αγρότες της Κάτω Αχαΐας εξετάζουν εκ νέου αποκλεισμό τόσο της νέας όσο και της παλαιάς εθνικής οδού, όπως έγινε και χθες.

Ηλεία: Νέοι αποκλεισμοί στον Πύργο

Στην Ηλεία, οι αγρότες του μπλόκου Πύργου απέκλεισαν χθες τον δρόμο για δύο ώρες, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν χωρίς άμεσες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Προτείνουν νέο αποκλεισμό του κόμβου σήμερα, από τις 20:00 έως τις 22:00.