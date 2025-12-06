Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας τρένων στο τμήμα Λάρισα - Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων στο τμήμα Λάρισα - Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, και κατόπιν σχετικών οδηγιών από την Ελληνική Αστυνομία, τα δρομολόγια των δύο αμαξοστοιχιών στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Λειανοκλαδίου και αντίστροφα θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα με προορισμό το Λειανοκλάδι, ενώ οι 350 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 50 αναχώρησαν στις 09:39 από το Λειανοκλάδι με προορισμό τη Λάρισα.

Μετά την οδική τους μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν σε αμαξοστοιχία προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.