Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων - Επίθεση, μέθη και παραμέληση

Η έξαρση επικίνδυνων συμπεριφορών μεταξύ ανηλίκων συνεχίζει να προβληματίζει τις Αρχές, παρά τις διαδοχικές συλλήψεις και παρεμβάσεις της Αστυνομίας.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν τρία σοβαρά περιστατικά.

Στην Πάτρα, τρεις ανήλικοι (δύο 13χρονοι και ένας 12χρονος) συνελήφθησαν για επίθεση σε συνομήλικο 12χρονο, τον οποίο χτύπησαν και κατέγραψαν με κινητό τηλέφωνο. Σε βάρος των παιδιών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας μεταφέρθηκε 17χρονη με συμπτώματα μέθης, μετά από συμμετοχή σε γλέντι σε σπίτι της Δυτικής Αχαΐας, όπου είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ. Συνελήφθησαν η μητέρα της και η διοργανώτρια του πάρτι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Στο Αγρίνιο, τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη σε συνομήλικη, ενώ οι γονείς τους κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας. Η έρευνα έδειξε ότι δύο από τις ανήλικες είχαν εξυβρίζει συστηματικά το θύμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ η μία προκάλεσε σωματικές βλάβες έπειτα από παρότρυνση των άλλων δύο.

Τα περιστατικά αναδεικνύουν την πίεση που δέχονται οικογένειες, σχολεία και υπηρεσίες και την ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων για την πρόληψη της βίας και της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.