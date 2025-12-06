Συνεδρίαση του Δικτύου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα

Πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας στην Πάτρα με την παρουσία του Νίκου Κογιουμτζή και Δημήτρη Βαριάμη που ηγούνται του τομέα ΜμΕ σε κεντρικό επίπεδο στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Η σχετική ανακοίνωση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει:"Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει επικεφαλής της προσπάθειας σε επίπεδο νομού και μαζί με τα μέλη του τομέα από το νομό Αχαΐας, Χρήστο Σολωμο και Τόνια Παπαλεξάτου θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο που θα παρεμβαίνει στην καθημερινότητα των συναδέλφων μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθήνας μας έκανε ιδιαίτερη τιμή και παρευρέθηκε στην εκδήλωση κλείνοντας την με την ομιλία του.

Στην Αίθουσα του ΟΕΒΕΣΝΑ με παρουσία πολλών στελεχών της παράταξης που αγωνίζονται καθημερινά στον επαγγελματικό τους στίβο ως ελεύθεροι επαγγελματίες διαδραματίστηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορούν τα προβλήματα που άπτονται του εργασιακού βίου όλων αυτών των ανθρώπων.

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια απλή και αδιαπραγμάτευτη αλήθεια, χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.

Δυστυχώς σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις βιώνουν αυξημένο ενεργειακό κόστος, άδικες φορολογικές πρακτικές με οριζόντια μέτρα, έλλειψη ψηφιακής πρόσβασης στα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αποκλεισμό από το ταμείο Ανάκαμψης και την τραπεζική χρηματοδότηση.

Απέναντι στη λογική αυτή όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό ψάρι εμείς προτάσσουμε έναν άλλο δρόμο όπως τον παρουσίασε ο πρόεδρος μας, ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

-Με 120 δόσεις για όλους που αφορούν οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

-Με ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό ώστε οι επιχειρήσεις να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες.

-Με μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και «δεύτερη» ευκαιρία για επανεκκίνηση δραστηριότητας αφού πρώτα αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

-Με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα στα 20.000 ευρώ ενώ σήμερα το όριο βρίσκεται στο πλαφόν των 10.000 ευρώ.

-Με ειδικά κανάλια χρηματοδότησης με παροχή χαμηλότοκων δανείων από ευρωπαικούς και εθνικούς φορείς.

-Με δίκαιη αντιμετώπιση των προβλημάτων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με ενεργειακές κοινότητες που αφορούν τους μικρομεσαίους παραγωγούς.

Η γάγγραινα του Ιδιωτικού Χρέους πνίγει κάθε υγιή προσπάθεια των μικρομεσαίων που αγωνίζονται για μια αξιοπρεπή ζωή.

Προτείνουμε ως ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:

1. Άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010 του ΠΑΣΟΚ.

2. Παρέμβαση στα δάνεια με Ελβετικό φράγκο με ανάληψη της επιβάρυνσης από την αλλαγή της ισοτιμίας κατά 2/3 στον πιστωτή και 1/3 στον οφειλέτη.

3. Θέσπιση καθολικής υποχρεωτικότητας υποβολής πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

4. Πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

Με το ΠΑΣΟΚ η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του Ελληνικού Λαού. Θα σταματήσει να είναι ένα πάρτι αδιαφάνειας και κερδοσκοπίας!"'.